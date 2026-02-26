「殭屍權證」可申請提前下市 累計註銷314檔

金管會2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，今天公布運作以來33項成果，其中，包括符合無流通在外發行單位等3條件的「殭屍權證」，券商可申請提前下市，去年10月實施以來，累計已註銷314檔權證，避免投資人誤買流動性不足權證。

金管會法律事務處處長林志憲表示，為加強與產官學界溝通，金管會2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新4個工作小組，廣泛蒐集專家與業界意見，透過定期會議機制，由金管會業務單位快速評估法規調適可行性，並彙整平台運作以來的多項成果。

第一，2025年7月31日金管會同意備查證券交易所、證券櫃檯買賣中心提報開放符合一定條件的權證可申請提前下市，建置權證提前下市或下櫃機制，避免投資人誤買流動性不足權證，導致投資人遭受損失，也可避免發行人將資源配置在無效率商品。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，有些權證交易量很低，俗稱「殭屍權證」，買賣者不多但還是需要進行報價。依券商建議，若符合3條件可申請權證提前下市，包括沒流通在外發行單位，掛牌2個月起到到期日前2個月止，以及最新履約價格達到價內或價外20%以上者，券商可申請權證提前下市或下櫃。

根據金管會統計，2025年發行6.8萬檔權證，約占證券市場成交比重0.52%。2025年10月底措施正式實施以來，累計已註銷314檔權證。

第二，金管會去年10月發布解釋令，保險業可投資的健康福祉事業，包括健檢中心、健康管理顧問、藥局通路、健康醫療大數據分析、健康醫療數位平台開發、健康醫療軟體研發、健康醫療物聯網應用、長照輔具商品及長照輔助服務等業務的健康福祉事業，且業務須與保險業理賠、核保作業、保戶服務或保險商品給付項目相關結合。

金管會保險局副局長陳清源表示，保險業過去可能是跟健檢中心合作，現在是可以投資健檢中心等，因為將此認定屬於「保險相關事業」。保險業實施新一代清償能力（TIS）制度後，投資保險相關事業（包括健康福祉事業）所適用的風險係數為49%，目前尚未接獲保險公司申請。

第三，金管會發布令釋，刪除券商分戶帳款項超過新台幣10億元才能到其他銀行轉存定期存款的限制。

黃仲豪指出，券商分戶帳款項目，限制2成放在此帳戶，只能運用另外8成去買政府債券或放在其他銀行定存，但過去有分戶帳款超過10億元才能轉做定存的限制，考量中小型券商分戶帳款沒那麼高的金額，因此移除限制。