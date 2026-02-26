iPhone 首季產量大摩這樣估 點讚六台廠

外資摩根士丹利（大摩）證券在新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中預估，首季iPhone生產5,600萬支，較前季下滑26%、年增12%，相較過往第1季季減30%-40%，表現將優於預期。

台廠中，看好包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、台達電（2308）、欣興（3037）、國巨*（2327）等六台廠，均給予「優於大盤」評級。目標價方面，其中國巨由305元升至325元、欣興由500元升至550元，其餘均維持不變。

首季向來是電子產業的傳統淡季，因工作天數相對較少，第1季出貨表現一般都較第4季明顯下滑。不過由於受惠新iPhone銷售優於預期，使得首季生產量衰退幅度優於往年同期，表現出淡季不淡景況。

大摩科技硬體下游主管施曉娟預估，首季iPhone生產5,600萬支，較前季下滑26%、年增12%，優於往年第1季季減30%-40%。其中iPhone 17為1,000萬支、iPhone 17 Pro為1,800萬支、iPhone 17 Pro Max為1,500萬支。

而在iPad產量方面，預估首季為1,200萬台，季減14%，較去年同期持平，相較過去三年第1季通常季減20%-42%的季節性幅度更為穩健。其中iPad Pro 11與12吋OLED螢幕產品共計生產100萬台。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻認為，台積電受惠蘋果iPhone與Macbook產品需求穩健，加上AI需求的強勁增長，隨不斷擴產，將轉化為2006、2007年營收與獲利上行的動能，因此給予「優於大盤」評級、目標價2,088元不變。

國巨方面，大摩科技產業分析師高燕禾指出，由於受惠AI需求暢旺，非AI業務同步增長，整體接單出貨比維持在1以上，加上國巨持續推動轉型策略，估值溢價具合理性，給予「優於大盤」評級，目標價上調至325元。

高燕禾同步看好欣興，隨HDI良率改善，在需求成長及價格順風下，未來二至三年毛利率可望擴張；而今年首季在產能利用率維持90%下，首季營收仍可較前季小幅成長。給予「優於大盤」評級，目標價上調至550元。