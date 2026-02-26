快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

台積電股價已高？小摩這樣看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根大通（小摩）證券指出，台積電（2330）由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速、及2奈米良率優於3奈米，將支撐未來數月股價持續優於大盤，AI將繼續成為資金流向的核心焦點。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，在首季營運有望超越預期方面，台積電得益於強勁的AI需求，及5奈米、3奈米製程與CoWoS供應持續緊張，預期首季營運有可能超越第1季營收指引高端346–358億美元，毛利率也有持續上行的空間，預估上看64.5%。

在AI需求強勁方面，日前美國前四大CSP廠包括Meta、微軟、谷歌、亞馬遜公布去(2025)年第4季財報，並分享今年資本支出展望。四大CSP大廠合計資本支出指引約為6,450億美元，年增幅高達56%，為AI需求仍將保持強勁做出最有力的保證。

封測廠資本支出加速部分，包括日月光投控（3711）、艾克爾國際科技（Amkor）均釋出高於預期的資本支出指引。如今年日月光投控資本支出達70億美元，高於市場預期的50–60億美元；Amkor則達25–30億美元，幾乎是2025年的三倍。

哈戈谷認為，封測廠在CoWoS的全流程參與，主要在今年下半年增加，並在2027–2028年更加顯著，因台積電將重點轉向3D SoIC與CoPoS。今年3奈米製程前段晶圓與CoWoS仍是AI需求的主要瓶頸，目前CoWoS仍存在15%–20%的供需缺口。

最後，近期市場投資人高度關注2奈米良率問題，哈戈谷說，對於最大客戶蘋果iPhone處理器（A20 Pro）產量，並未觀察到有重大的良率挑戰，2奈米製程良率進展似乎更優於3奈米。

在HPC領域，x86 CPU產能順利上升；AI加速器因客戶部分重新設計及遮罩層調整，延遲約二個月，與2奈米製程無關，影響有限。客戶對2奈米測片需求強烈，甚至部分ASIC客戶已將2奈米AI ASIC測片排程提前至今年下半年。

奈米 AI 資本支出

延伸閱讀

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

相關新聞

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天...

散裝航運股的利多來了！ 這些個股法人按讚

近來散裝航運股在各項利多紛呈下，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤積極轉進，推升包括新興（2605）、裕民（...

馬年紅盤周飆1,808點！十大飆股周漲40％起跳 換手最熱標的曝光

台股本周迎來馬年開紅盤周，受228連假影響僅4個交易日，卻走出強勁攻勢。集中市場單周大漲1,808.78點、漲幅5.38...

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

輝達（NVIDIA）財報與財測釋放樂觀訊號，激勵台股26日早盤開高，盤中一度衝上35,579點歷史新高，股王信驊（527...

台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，以公司獲利與配息穩定指標，運用市場交易量、值等資料，篩選尚未被發掘潛藏價值的股票組合，...

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

台股26日收盤上漲1.42點，終場以35,414.49點作收，成交量11,372.31億元；台積電（2330）收盤價1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。