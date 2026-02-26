股王信驊衝破萬元 台股37千金助攻指數創新高

快訊

中央社／ 台北26日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今天盤中35579.34點與收盤35414.49點同創歷史新紀錄，高價股擔綱領頭羊，股王信驊盤中成為台股首檔「萬金股」，在資金浪潮推動下，今天共有37檔千元以上高價股，其中17檔股價創新高。

今天創高的17檔千金股包括信驊、穎崴、鴻勁、旺矽、台光電、光聖、聯發科、奇鋐、富世達、昇達科、聯亞、致茂、新代、竑騰、雙鴻、竹陞科技、華城。

觀察37檔千金股名單，IC設計與IP矽智財授權族群為最大宗，包括信驊、世芯-KY、創意、力旺及聯發科等，皆具備高毛利與高成長性題材。

信驊受惠於人工智慧（AI）帶動遠端伺服器管理晶片的強勁需求，今天盤中觸及10275元成為首檔「萬金股」，刷新台股紀錄；終場收在9730元，小漲15元或0.15%。

隨著輝達（NVIDIA）AI晶片平台導入液冷解決方案，散熱族群股價竄升，奇鋐與雙鴻穩坐千金席次。

華城受惠於美國電網更新計畫，成為重電族群唯一千金股；富世達則在伺服器滑軌與摺疊手機軸承領域展現競爭力。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，信驊登上「萬元股王」，確實強化了風險偏好，並帶動千金股互相拉抬，但上漲的必要條件仍是基本面優勢，例如高市占率或短期無競爭對手，而非僅看市場氛圍。

信驊 台股

