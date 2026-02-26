外資馬年首度賣超105億元 賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

台股馬年價量齊揚，自開紅盤日以來累積飆漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天天都創新高，26日收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，三大法人則是同步賣超，其中外資賣超105.64億元，統計外資賣超力積電（6770）41,804張最多，另外，台積電（2330）及鴻海（2317）也是外資提款目標，但外資竟大買群創（3481）12萬2,212張。

台股26日早盤以35,457.76點開出，上漲44.69點，但盤中翻黑，一度下滑至35,171.52點，下跌241.55點，權王台積電以2,000元開出，下跌15元， 盤中雖力守2,000元關卡，但大盤指數則是陷入高檔盤整， 不過，聯發科（2454）盤中急拉，加上台積電設備股強漲，金融股也大漲，推升指數翻紅，一度衝達35,579.34點，再創歷史新高。

不過，台積電最後一盤壓低10元， 收在1,995元， 下跌20元， 跌幅0.99%，失守2,000元關卡價，且拉低大盤漲點，終場以35,414.49點收盤，微幅上漲1.42點，創收盤新高；本周上漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%；統計2月上漲3,350.74點， 漲幅10.45%。

三大法人賣超139.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）止步連6買、轉賣超105.64億元，投信賣超16.24億元；自營商賣超（合計）17.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.89億元、自營商（避險）賣超10.09億元。

統計外資賣超前十名個股中， 賣超力積電最高，其次是賣超光寶科（2301）38,118張，台玻（1802）、中鋼（2002）等傳產股也遭外資大賣；台積電失守2,000元，外資賣超18,137張， 鴻海也遭外資賣超20,124張。