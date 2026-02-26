快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

外資馬年首度賣超105億元 賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股馬年價量齊揚，自開紅盤日以來累積飆漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天天都創新高，26日收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，三大法人則是同步賣超，其中外資賣超105.64億元，統計外資賣超力積電（6770）41,804張最多，另外，台積電（2330）及鴻海（2317）也是外資提款目標，但外資竟大買群創（3481）12萬2,212張。

台股26日早盤以35,457.76點開出，上漲44.69點，但盤中翻黑，一度下滑至35,171.52點，下跌241.55點，權王台積電以2,000元開出，下跌15元， 盤中雖力守2,000元關卡，但大盤指數則是陷入高檔盤整， 不過，聯發科（2454）盤中急拉，加上台積電設備股強漲，金融股也大漲，推升指數翻紅，一度衝達35,579.34點，再創歷史新高。

不過，台積電最後一盤壓低10元， 收在1,995元， 下跌20元， 跌幅0.99%，失守2,000元關卡價，且拉低大盤漲點，終場以35,414.49點收盤，微幅上漲1.42點，創收盤新高；本周上漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%；統計2月上漲3,350.74點， 漲幅10.45%。

三大法人賣超139.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）止步連6買、轉賣超105.64億元，投信賣超16.24億元；自營商賣超（合計）17.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.89億元、自營商（避險）賣超10.09億元。

統計外資賣超前十名個股中， 賣超力積電最高，其次是賣超光寶科（2301）38,118張，台玻（1802）、中鋼（2002）等傳產股也遭外資大賣；台積電失守2,000元，外資賣超18,137張， 鴻海也遭外資賣超20,124張。

統計外資買超前十名中， 買超群創12萬2,212張最多，其次是買超友達（2409）67,940張，華邦電（2344）、聯電（2303）、台化（1326）等也是外資買超個股。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台積電

延伸閱讀

馬年紅盤周飆1,808點！十大飆股周漲40％起跳 換手最熱標的曝光

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

相關新聞

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天...

散裝航運股的利多來了！ 這些個股法人按讚

近來散裝航運股在各項利多紛呈下，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤積極轉進，推升包括新興（2605）、裕民（...

馬年紅盤周飆1,808點！十大飆股周漲40％起跳 換手最熱標的曝光

台股本周迎來馬年開紅盤周，受228連假影響僅4個交易日，卻走出強勁攻勢。集中市場單周大漲1,808.78點、漲幅5.38...

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

輝達（NVIDIA）財報與財測釋放樂觀訊號，激勵台股26日早盤開高，盤中一度衝上35,579點歷史新高，股王信驊（527...

台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，以公司獲利與配息穩定指標，運用市場交易量、值等資料，篩選尚未被發掘潛藏價值的股票組合，...

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

台股26日收盤上漲1.42點，終場以35,414.49點作收，成交量11,372.31億元；台積電（2330）收盤價1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。