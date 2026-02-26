快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台股站穩3萬點散戶追捧 1月證券劃撥存款餘額近4兆

中央社／ 台北26日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

台股多頭行情火力全開，突破3萬點大關，吸引散戶搶進。央行今天公布1月金融概況，不只貨幣總計數再現「黃金交叉」，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額更暴增至新台幣3.9兆元，進逼4兆元大關，改寫歷史新高。

AI熱潮延續，2026年台股迎來「開門紅」，大盤指數強勢攻高，站穩3萬點大關，金融市場瀰漫樂觀氣氛，也反映在1月金融指標。

央行統計，1月貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.59%及5.16%，由於M1B年增率飛越M2，形成「黃金交叉」，市場解讀為資金充裕，有利股市動能；前次出現「黃金交叉」已是2021年8月。

央行經研處副處長葉盛表示，近期台股熱絡，推升相關指標表現；1月的月平均股價指數、日平均成交值雙雙締造新猷。融資餘額5205億元，則創2007年11月以來新高紀錄。

有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，1月單月暴增2903億元，衝至3兆9755億元，分別創下歷年最大增量及歷年新高紀錄。

觀察1月集中市場交易比重，本國法人占比11.2%，僑外法人32.5%，本國自然人升至56.2%，為2024年5月以來的高點。葉盛認為，最近台股表現不錯，提振散戶信心，因而踴躍前進股市。

除了散戶看好台股，外資也持正面態度。央行統計，1月外國人新台幣存款餘額跳升至1901億元，月增逾500億元。葉盛指出，除了外資淨匯入，企業發放現金股利規模成長也是助力。

台股 散戶 央行

延伸閱讀

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

相關新聞

外資馬年首度賣超105億元！賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

台股馬年價量齊揚，自開紅盤日以來累積飆漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天天都創新高，26日收在...

台股站穩3萬點散戶追捧 1月證券劃撥存款餘額近4兆

台股多頭行情火力全開，突破3萬點大關，吸引散戶搶進。央行今天公布1月金融概況，不只貨幣總計數再現「黃金交叉」，象徵散戶投...

台積電股價已高？小摩這樣看

摩根大通（小摩）證券指出，台積電（2330）由於四大利多齊發，包括首季營運有望超越預期、AI需求強勁、封測廠資本支出加速...

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天...

股王信驊衝破萬元 台股37千金助攻指數創新高

台股今天盤中35579.34點與收盤35414.49點同創歷史新紀錄，高價股擔綱領頭羊，股王信驊盤中成為台股首檔「萬金股...

散裝航運股的利多來了！ 這些個股法人按讚

近來散裝航運股在各項利多紛呈下，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤積極轉進，推升包括新興（2605）、裕民（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。