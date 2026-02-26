台股站穩3萬點散戶追捧 1月證券劃撥存款餘額近4兆

台股多頭行情火力全開，突破3萬點大關，吸引散戶搶進。央行今天公布1月金融概況，不只貨幣總計數再現「黃金交叉」，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額更暴增至新台幣3.9兆元，進逼4兆元大關，改寫歷史新高。

AI熱潮延續，2026年台股迎來「開門紅」，大盤指數強勢攻高，站穩3萬點大關，金融市場瀰漫樂觀氣氛，也反映在1月金融指標。

央行統計，1月貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.59%及5.16%，由於M1B年增率飛越M2，形成「黃金交叉」，市場解讀為資金充裕，有利股市動能；前次出現「黃金交叉」已是2021年8月。

央行經研處副處長葉盛表示，近期台股熱絡，推升相關指標表現；1月的月平均股價指數、日平均成交值雙雙締造新猷。融資餘額5205億元，則創2007年11月以來新高紀錄。

有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，1月單月暴增2903億元，衝至3兆9755億元，分別創下歷年最大增量及歷年新高紀錄。

觀察1月集中市場交易比重，本國法人占比11.2%，僑外法人32.5%，本國自然人升至56.2%，為2024年5月以來的高點。葉盛認為，最近台股表現不錯，提振散戶信心，因而踴躍前進股市。

除了散戶看好台股，外資也持正面態度。央行統計，1月外國人新台幣存款餘額跳升至1901億元，月增逾500億元。葉盛指出，除了外資淨匯入，企業發放現金股利規模成長也是助力。