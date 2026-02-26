台股週漲1808點 上市公司總市值115兆飆新高

快訊

中央社／ 台北26日電

台股金馬年新春開紅盤，本週僅4個交易日，全部收紅並創高，26日集中市場指數收在35414.49點，單週大漲1808.78點或5.38%。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣115兆4101億元，較上週大增約5.87兆元，創歷史新高。

產業別指數方面，本週漲幅最大為玻璃陶瓷類指數上漲27.07%，跌幅最大則是食品類指數下跌0.48%。其他未含金融類指數上漲1653.29點，漲幅約5.51%；未含電子類指數上漲820.30點，漲幅約4.03%；未含金融電子類指數上漲578.32點，漲幅約4.06%。

本週全體上市股票成交金額為3兆6821億元，股票成交量週轉率3.87%，成交金額前3名產業為半導體類，成交金額1兆4417.78億元，占全體上市股票交易金額比重39.16%；電子零組件類成交金額7534.31億元，占比20.46%；電腦及週邊設備類成交金額2733.05億元，占比7.42%。

另外，本週成交量週轉率前3名產業為玻璃陶瓷類24.73%，光電類17.39%，和電子零組件類11.70%。

累計今年初開盤迄今共33個交易日，集中市場總成交金額為26兆3824億元，市場日平均成交金額7994.68億元，股票成交量週轉率28.62%，股票日平均成交量週轉率0.87%。

股票 市場

