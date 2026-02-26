馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1,808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天天創新高，26日指數一度來到35,579.34點，寫歷史新高，收盤收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，漲幅0.0%，創收盤新高，單日成交量突破兆元大關，達1.17兆元，推升本周日均量達1兆元大關。

金馬年首周三大法人的態度，除了自營商站在調節方，單周賣超17.52億元外，外資與投信雙雙加碼台股，外資續買1,016.7億元，連續兩周買超突破千億元，投信則回補76.58億元，三大法人合計買超1,075.76億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股在AI浪潮帶動下，大盤「馬不停蹄」飛躍35,000點大關之上，包括輝達（NVIDIA）GTC 2026大會將於3月15日在加州聖荷西登場，市場預期輝達將發布首款使用1.6奈米製程的晶片，供應鏈也傳出將同步發表推理架構的LPU晶片；另外，世界行動通訊大會(MWC)也將在3月2日至5日在西班牙巴塞隆納登場，市場將聚焦AI化、雲端化與開放生態，以及目前加速發展的Agentic AI。

除了題材面，郭明玉表示，本周美股盤後輝達公布2026會計年度第4季財報，在核心資料中心業務營收成長75%帶動下，表現優於市場預期，同時釋出高於預估的財測，皆成為市場對於AI發展的信心指標。看好目前台股技術線型維持多方強勢，外資對台股也站在買方，又有眾多科技相關利多與題材相繼登場，只要未出現爆量長黑K，多頭格局可望延續。

郭明玉分析，綜觀整體科技類股，在近期地緣政治干擾縈繞、市場於重磅財報公布後重新審視「科技敘事背景」下，表現相對震盪，不過近期公布的財報，並未改變看多科技敘事的核心觀點，在AI需求與獲利模型獲得雙重驗證下，科技股的基本敘事依然穩健，而台股正是AI需求成長趨勢軌道中的主要受惠市場，不看淡長期股市表現。

在選股上，郭明玉建議，布局仍建議以科技族群為優先配置選擇，包括晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，非科技股則以軍工、機械零組件、金融保險為主。