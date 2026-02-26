散裝航運股的利多來了！ 這些個股法人按讚

近來散裝航運股在各項利多紛呈下，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤積極轉進，推升包括新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）等股價開始走出一波多頭攻勢，成為市場投資人矚目的焦點。

法人指出，隨西非西芒度鐵礦場已於2025年11月投產並正式啟運第一批鐵礦石至中國大陸，年產能將由初期的2,000萬噸一路上升，預估2028年將達1.2億噸，將提供2026-2027年散裝航運新增需求成長動能。

其次，美國財政部去年第4季將兩大俄羅斯石油巨頭列入次級制裁名單，印度及中國大陸原油採購由對俄羅斯轉向至美國及中東，並使油輪可用運力減少，加上美伊衝突使中東原油運輸的地緣政治風險快速攀升，帶動VLCC（油輪）運價自去年10月起快速上漲，BDTI（原油運輸指數）累計漲幅已超過60%。

第三，是中國大陸農曆年後開工將重啟原物料運輸需求。由於中國大陸自美國進口的大豆啟運、及農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價看漲，預期1月中旬起的反彈漲勢可望延續，並於3月起加速上衝。

法人指出，受惠澳洲及西非鐵礦砂出口至中國大陸運輸暢旺，BDI指數由1月中旬低點1,532點反彈至2月25日，彈幅已達38.45%。目前大型Capesize型船舶現貨船毛利率38.4%，中型Panamax型現貨船毛利率33.3%。

由於各型船舶現貨船營運維持獲利狀態，展望後市，法人預期3月開始中國大陸對原物料運輸需求開始增加後，BDI指數將迎來較大反彈幅度，有利於相關台系散裝航商後市的營運表現，使獲利表現加柴添薪。