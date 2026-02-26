馬年紅盤周飆1,808點！十大飆股周漲40％起跳 換手最熱標的曝光

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台股本周迎來馬年開紅盤周，受228連假影響僅4個交易日，卻走出強勁攻勢。集中市場單周大漲1,808.78點、漲幅5.38%，終場收在35,414.49點，續創歷史收盤新高，周線連二紅；盤中高點亦推升至35,579.34點，再度改寫新紀錄。量能同步放大，日均成交值飆升至9,662.25億元。

此外，權王台積電（2330）與股王信驊（5274）雙雙創下輝煌新紀錄。台積電改寫盤中2,025元、收盤2,015元新高；信驊改寫盤中10,275元新高。

個股方面，在指數高檔震盪之際，市場資金明顯轉向低基期中小型股，本周漲幅前十大個股周漲幅全數突破40%，觀察名單發現，涵蓋半導體周邊、PCB、太陽能、面板轉機與遊戲等族群，呈現「補漲＋題材擴散」雙主軸。

半導體供應鏈成為資金延伸重心，包括光罩廠光罩、探針卡廠中探針及設備相關的達航科技，皆屬核心晶圓製造外溢受惠族群。隨著上游大廠資本支出題材發酵，市場開始向下挖掘耗材、檢測與設備環節，形成明顯「光環效應」。

另一方面，政策與景氣復甦題材同步升溫。太陽能族群的聯合再生（3576）、面板轉機概念的瑞軒（2489），以及MCU回溫題材的雅特力-KY（6907），皆吸引資金進駐。

若從股價分布觀察，短線資金與內資操作積極卡位價格親民、具漲停動能個股，股價多落在50至200元區間。

整體而言，本周強勢股具備「低基期、強題材、高周轉」三大共通點。隨著大盤站穩35,000點，高價AI股漲多震盪，資金轉往中低價轉機股尋求彈性空間，而後市續航力則需觀察成交動能是否持續跟上。

台股本周漲幅前十大個股。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
太陽能 台積電 台股

