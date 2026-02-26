生技估值香？免疫醫療新契機 避開過熱風險、分散資產配置

年假期間全球股市呈現資金輪動格局，美股多數企業財報優於市場預期，帶動資金由AI主軸擴散至其他產業，歐股同步走揚，亞洲市場則呈現分化表現。在產業結構改善與AI長期需求願景支撐下，市場資金由2025年高度集中於AI科技股，逐步轉向跨產業配置趨勢。

富邦基因免疫生技（00897）ETF經理人陳婉寧表示，2月以來生技產業呈現震盪走揚格局，主因企業財報表現符合預期且未來業績展望維持樂觀。整體產業上漲動能來自估值仍具吸引力、政策不確定性逐步消退、企業營運持續成長，以及併購活動帶動投資信心回溫。

政策面方面，美國疫苗監管態度出現轉折，FDA於2月中重新接受mRNA新型流感疫苗申請，有效舒緩市場疑慮；產業面則由大型藥廠併購行動提供支撐，吉利德科學宣布以約78億美元收購免疫細胞療法公司Arcellx，強化腫瘤免疫治療布局，消息公布後帶動醫藥類股走強。

生技產業具備事件驅動特性，包括臨床試驗成果、監管進度與併購消息，均可能成為股價催化劑，形成資金波段布局機會。00897聚焦免疫醫療主題之生技ETF，透過布局全球醫療製藥龍頭與創新生技企業，掌握癌症與免疫治療市場成長契機。透過ETF投資方式，投資人可在參與創新醫藥突破與政策支持帶來的成長動能同時，藉由分散持股降低單一公司風險。