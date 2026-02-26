三大法人賣超近140億元 台積電失守2000元、台股爆1.13兆天量驚險收紅

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
輝達（NVIDIA）財報與財測釋放樂觀訊號，激勵台股26日早盤開高，盤中一度衝上35,579點歷史新高，股王信驊（5274）更順勢突破萬元里程碑。然而，AI泡沫疑慮與漲多賣壓交織，大盤多空激戰，高低震盪達407點。權王台積電（2330）尾盤遭遇強大逆風，最後一盤爆出28,321張大量急殺10元，終場下跌15元、收在1,995元，痛失2,000元大關，侵蝕大盤約159點漲點。

受台積電休憩影響，鴻海（2317）、廣達（2382）、光寶科（2301）及智邦（2345）等電子權值股紛紛走弱，使得大盤漲幅顯著收斂，終場僅微漲1.42點、收35,414.49點，但仍改寫歷史新高。而三大法人則聯手調節賣超139.86億元。

成交值方面，由於最新MSCI季度調整盤後生效，最後一盤出現近2,200億元大量，使得整體成交金額破兆元，達到1兆1,372億元，連續兩日刷新台股歷史最大量紀錄。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連6買、轉賣超105.64億元，投信賣超16.24億元；自營商賣超（合計）17.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.89億元、自營商（避險）賣超10.09億元。

盤面上，集中市場加計櫃買市場共有1,167家上漲、697家下跌，70家漲停、5家跌停。其中，元晶（6443）、南茂（8150）、聯合再生（3576）、燿華（2367）、長興（1717）等，不僅收漲停，且成交量皆突破十萬大張以上，成為最吸金焦點。

自營商 台積電 台股 信驊

