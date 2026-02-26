台股ETF下波攻擊重點 臺灣璞玉指數扮演重要角色

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，以公司獲利與配息穩定指標，運用市場交易量、值等資料，篩選尚未被發掘潛藏價值的股票組合，成分股廣布31產業，大多數為未達市值1,000億元之中小型股票；依據長達18年的歷史資料模擬指數編製規則回溯，臺灣璞玉指數整體報酬率、波動度及夏普值表現，皆優於表彰上市中小型股的「中小300代表指數」，顯示兼具價值及品質特色之中小型股組合，長期投資績效穩定優於市場中小型股的平均績效。

依據美國市場數據研究，自2025年4月8日市場低點至2025年12月31日，代表美國市場中小型股的Russell 2000指數累計漲幅達42.4%，代表大型股的Russell 1000指數同期漲幅則為38.5%，代表微型股的Russell Microcap指數的63.5%漲幅最佳，結果顯示具有潛力的中小型股，在眾多關注大型科技類股的環境下，投資績效仍優於大型股。

台股ETF市場資金主要集中於中大型股商品，今年1月底資產規模前30大的台股ETF中，僅兩檔為中小型主題ETF；但觀察美國ETF市場，投資配置廣布各類型股票，中小型股的ETF亦廣受歡迎，參考美國ETF市場投資發展趨勢，台股中小型主題ETF為尚待開展的投資板塊，值得留意。

臺灣指數公司依據臺灣璞玉指數編製規則，以歷史資料模擬，回溯自2007年4月至2025年12月累計報酬率達477.89%，年化波動度為16.62%，年化夏普比率為 0.6615，表現均優於同期間的臺灣指數公司中小型代表300指數累計報酬率418.86%、年化波動度19.77%、年化夏普比率0.5557。

比較兩者滾動式投資1年的報酬率表現，臺灣璞玉指數滾動一年的投報勝率為58.06%；特別是在中小300指數呈現負報酬的期間，臺灣璞玉指數勝率更高達97.31%，彰顯優異的下檔保護能力。臺灣璞玉指數成分股組合，具投資價值潛力、產業分散，故有較佳的抗跌、防禦能力，顛覆投資中小型股可能暴漲暴跌的刻板印象，為台股ETF多元發展提供新選項。