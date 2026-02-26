三福化財報／去年全年度稅後純益3.72億元、EPS 3.7元

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三福化（4755）公布2025年全年度財報，全年度稅後純益3.72億元，據公開資訊概算，年減約9.7%，每股純益（EPS）3.7元。董事會並決議配發現金股利每股3.7元 。

三福化也於董事會後公告，為增加合併公司控制權益，該公司規劃簡化股權結構及強化對子公司之控制力，增加對子公司立福炭酸股份有限公司持股13%，取得260股，交易總金額不超過新台幣1.65億元，交易對象為明道興業及日益實業；此次交易後，三福化對立福炭酸持股由原先之87%提高至100%。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。法人表示，三福化近日與客戶協商，成功調漲旗下化學品價格，預計貢獻首季營收。此外，TMAH顯影劑回收業務，IC客戶認證順利，本季將向一家晶圓代工大客戶放量。

此外，台積電（2330）AP8廠產能推助下，預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

產能規畫方面，在越南整體工業需求帶動下，主要以生產氣體為主的越南空分廠，產能也將在今年提高，加碼貢獻營收。法人表示，越南廠去瓶頸工程進行中，且由於越南當地氣體廠有限，已逐步調高氣體售價，今年需求熱度也看正面。

