台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

台股26日收盤上漲1.42點，終場以35,414.49點作收，成交量11,372.31億元；台積電（2330）收盤價1,995元，下跌20元，跌幅0.99%。台股指數今日最高來到35,579.34點再創新高。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、華邦電（2344）、群創（3481）、聯發科（2454）、南電（8046）、奇鋐（3017）、旺宏（2337）、穩懋（3105）及華星光（4979）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、光寶科（2301）、華通（2313）、群聯（8299）、國巨*（2327）、南亞（1303）、緯穎（6669）、富喬（1815）及台燿（6274）。

第一金投顧表示，美國總統川普課徵15%關稅與台灣原有15%協議接近，對台股影響有限，是假利空。台股再度創新高表態，後續仍然會有高點，多市場不預設高點。看好AI相關，包括半導體、光通、記憶體、PCB、散熱等；傳產看好低基期的成衣、製鞋、散裝。

新春開紅盤創新高後，台股確認多頭不預設高點，強勢產業將在資金堆擠往上攀登，績優個股終將有好的表現。新春後的紅包行情值得繼續期待。新關稅與原關稅接近影響不大，有業績的績優股將在本波表態多頭持續反應基本面。目前指數漲多乖離較大，漲多個股要有見好就收心態，營收公布重新檢視數字擇優布局重新調整部位。