萬金股王信驊領銜！台股37千金17檔創高 資金鎖定兩大主題

台股26日在輝達財報與展望揭曉後，權王台積電（2330）創高之路暫歇，大盤雖陷入劇烈震盪，上下高低差逾400點，但「千金俱樂部」依然熱鬧非凡。在股王信驊（5274）寫下台股史詩級新頁的帶動下，盤面資金展現極強的韌性，總計37檔千金股中，竟有17檔刷新歷史最高紀錄。

今日市場最矚目的焦點，莫過於股王信驊正式衝破萬元大關，最高觸及10,275元天價，不僅為台股開啟五位數的新里程碑，更成功墊高高價族群的天花板。在股王領頭衝鋒下，股后穎崴（6515）也順勢創下5,220元新高，顯示市場對於高階測試介面與雲端管理晶片的強勁需求，順勢化為股價推升力道。

依照股價排列，今日刷出歷史新高的17檔千金股包括信驊、穎崴、鴻勁（7769）、旺矽（6223）、台光電（2383）、光聖（6442）、聯發科（2454）、印能科技（7734）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、聯亞（3081）、致茂（2360）、新代（7750）、竑騰（7751）、雙鴻（3324）、竹陞科技（6739）及華城（1519）。其中，富世達、致茂、竑騰、竹陞科技等4檔個股表現最為強悍，股價高掛漲停鎖死；此外，弘塑（3131）、印能科技、聯亞、漢唐（2404）在盤中也一度亮起紅燈，顯現資金在高位階仍勇於追價。

法人分析，儘管大盤震盪，但千金股集體創高的現象，反映出市場資金高度集中於具備「技術護城河」與「資本支出受惠」的產業龍頭。當權王進入整理期，資金迅速轉場至聯發科、奇鋐、雙鴻等具備次世代規格題材的高價股進行比價，不僅提供穩定力量，也確立了台股由「實質獲利」與「產業升級」支撐的長線多方格局。