台積電設備股漲翻天 分析師曝這一檔竟然被遺忘…

台股26日震盪，盤中衝達35,579.34點，再創歷史新高， 聯發科（2454）盤中急拉，成為創高的領攻指標，台積電（2330）雖然出現休息走勢，但盤面上台積電設備股仍是強漲指標，多衝上漲停板，另外，鈣鈦礦相關的電力族群也有表現，分析師坦言，台積電設備股及電力相關股仍是布局首選，但有1檔高成長率、今年營收有機會創新高的設備股更值得關注。

台股短短6個交易日狂飆3,630點，26日出現震盪，早盤以35,457.76點開出，上漲44.69點，但盤中翻黑，一度下滑至35,171.52點，下跌241.55點，權王台積電以2,000元開出，下跌15元， 盤中力守2,000元關卡，大盤指數也隨著陷入高檔盤整， 不過，聯發科盤中急拉，加上台積電設備股強漲，推升指數翻紅，一度衝達35,579.34點，再創歷史新高。

台積電上調今年資本支出至520~560億美元，年增幅度最高達37%，規模遠超市場預期，相關設備股連日來股價強漲，26日包括萬潤（6187）、漢唐（2404）、洋基工程（6691）、志聖（2467）、致茂（2360）、牧德（3563）、汎銓（6830）等都亮燈漲停，弘塑（3131）、中砂（1560）觸及漲停。

證券分析師張陳浩表示，台股大盤26日雖然在長假效應及短線乖離過大出現震盪，但並沒有轉弱，甚至在短暫休息後還再往上創高；台積電設備股成為盤面上最強悍的多頭部隊之一，值得關注的除了萬潤、弘塑、中砂之外，還有一檔今年營收有機超越2024年， 再創新高的個股， 就是率先完成 310×310 mm 面板級封裝物理氣相沉積（PLP PVD）設備交機，對應 CoPoS 關鍵製程需求的天虹。

張陳浩強調，高階封測由CoWos朝CoPos發展的趨勢下，未來CoPos可能將取代CoWos據了解，台積電2奈米已在使用CoPos；天虹的客戶群包括台積電、聯電（2303）、力積電、美光等；以目前在CoPos的發展上，天虹的競爭對手只有日商及美商。

張陳浩除看好天虹的優勢之外，也點名鈣鈦礦相關的電力族群值得關注，也是布局標的， 包括台化（1326）、元晶（6443）、聯合再生（3576）等都可以留意。