太空電池發威！台化切入「鈣鈦礦」股價大漲站上50元關卡

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克積極打造太空AI帝國，認為2028年將是軌道資料中心的轉折點，強調部署AI最具經濟效益的地方是在太空。而太陽能發電能有效率的供電給太空資料中心，其中鈣鈦礦技術的太陽能電池，被認為最適合用在太空AI。「鈣鈦礦」太陽能電池族群26日群起大漲，元晶（6443）、國碩（2406）盤中漲停亮燈，聯合再生（3576）大漲逾9%，盟立（2464）強漲逾7%，台化（1326）上漲逾4%，再創波段新高，站上50元。

馬斯克認為，3年內太空就會是部署AI最具經濟效益的地方，並估計5年後人類每年在太空發射並運行的AI設施，將超過地球上的累計總量。

鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，因其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，而且可以做成柔性薄膜，單位重量較小，且具備驚人的抗輻射性，預計最快2027年至2028年進入商用化階段。目前國內太陽能廠都在積極開發中，希冀提前卡位市場商機。

元晶、聯合再生均強調，台灣太陽能供應鏈完整且成熟，現階段都在戮力開發鈣鈦礦太陽能電池，並且陸續申請相關專利，估計幾年內有機會邁入商用化階段。

盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池。盟立執行長林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，但盟立已經有相當的基礎目前已有新技術方向，投入研發中。

台化也卡位太空AI電力商機，台化去年公告，參與機光科技（6729）私募增資案，推進高階化學品應用轉型。據了解，機光科技產品包含有機太陽能電池材料、有機光感測材料／鈣鈦礦光感測材料等，未來台化有望結合機光科技量能，進一步切入相關應用。

太陽能股中近日以聯合再生股價最飆，今日續強大漲逾9%，衝上22元，成交量放大至逾12萬張；台化也再創波段新高，上漲逾5%，一度觸及52元，成交量破9萬張。