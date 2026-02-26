光通訊狂飆無極限 頻創新高

隨著美國光通訊領導廠商Lumentum持續創高，台股光通訊廠也是勢如破竹，一路上攻，不斷創下歷史新高。26日光聖（6442）、華星光（4979）、光環（3234）、上詮（3363）、波若威（3163）等齊齊發力，皆有5%以上的漲幅，而聯鈞（3450）則是落後補漲，於10：40左右出量漲停鎖死，買盤高掛8,205張等待進場。

Lumentum管理階層在財報會議上明確將CPO列為未來三大成長引擎之一，近期更透露已獲得一份價值數億美元、專用於Scale-Out網路的超高功率雷射訂單。更關鍵的是，其CPO相關的大功率雷射晶圓廠產能「已基本售罄」，即便已提前完成40%的產能擴張，供需失衡仍在加劇。

公司預計2026年第4季CPO相關營收將達5,000萬美元，並計畫在2027年底推出用於替代更長距離銅纜的規模化CPO產品，直指Scale-Up這一核心增量市場。

隨著Lumentum業績大好，訂單持續入手，台股協力廠也有望沾光，華星光、光環有望拿到更多訂單，同時在CPO開始放量的情況下，上詮及波若威積極開發的FAU模組也會跟著放量。