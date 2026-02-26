資金不落外人田！台積電休息 設備股接力掛一排紅燈

快訊

經濟日報／ 經濟日報 記者李慧蘭／台北即時報導
台股狂飆3,630點後，權王台積電（2330）26日於2,000元關卡震盪整理，大盤隨之陷入高檔盤整。(本報資料照片)
台股狂飆3,630點後，權王台積電（2330）26日於2,000元關卡震盪整理，大盤隨之陷入高檔盤整。然而，台積電日前宣布調升資本支出至最高560億美元，宛如向市場投放強心針，設備概念股今日持續噴發，多檔個股亮紅燈漲停，成為盤面上最強悍的多頭部隊。

台積電此次將今年資本支出調升至520億至560億美元，年增幅最高達37%，規模遠超市場預期，法人分析這與加碼投資美國廠息息相關。無塵室機電工程龍頭漢唐（2404）作為最大統包商，2026年在手接單預計將突破1,000億元大關。

先進封裝設備廠志聖（2467）同樣受惠於台積電擴產需求。由於CoWoS等先進封裝產能持續吃緊，缺口預計要到2028至2029年才能緩解，志聖不僅半導體業務動能強勁，PCB事業群也同步向上，毛利率隨產品組合優化持續攀升，訂單能見度極佳。

檢測設備龍頭致茂（2360）法說會釋出重磅利多，2025年稅後淨利117億元，EPS高達27.7元，獲利年增1.22倍。公司擬配發19.5元現金股利，配發率達70%。受業績激勵，致茂今日股價直接跳空漲停鎖死在1,380元歷史新高。

除領頭羊外，26日盤中包含牧德（3563）、晶呈科技（4768）、萬潤（6187）、洋基工程（6691）、汎銓（6830）、漢唐、弘塑（3131）等個股紛紛攻上漲停。市場關注的「3DIC 先進封裝製造聯盟」成員如紘騰、閎康（3587）、欣興（3037）等也表現亮眼。該聯盟旨在透過標準化協作解決量產瓶頸，進一步強化台灣在地供應鏈韌性，確保設備廠在先進製程爆發期能穩定出貨，長線看旺。

台積電 市場

