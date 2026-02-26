台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

台積電昨天一舉攻破2000元大關之後，今日因為漲多熄火，不漲反跌，早盤盤中最低失守2000關卡，跌到1995元，早盤也拖累大盤下跌，最多跌到35171.52點，下跌超過240點。目前台積電的股價仍然在2000關卡上下震盪，大盤由跌轉漲近百點。

儘管輝達公布的最新財報仍亮眼，但並沒有對台積電產生激勵的效果，台積電早盤股價不漲反跌，法人指出，輝達的潛在利多先前早已在市場反應，再加上台積電連續上漲多日，今天「中場休息」並不令人意外。

選股方向中，法人建議，台積電資本支出年增超過二成，推動廠務工程、特用化學、製程耗材、先進封裝設備等正向展望；各大CSP（雲端服務供應商）導入800G與1.6T 光通訊傳輸，滲透率提升有助光纖、光收發模組、CPO邁入升級周期；Space X 即將IPO 訊息發酵，激勵衛星元件、網路通訊、太陽能積極表態；此外，缺貨漲價概念如ABF載板、PCB上游材料、被動元件受到資金青睞，上述類股可沿著短期均線來回進出。

法人提醒投資人要特別留意，目前仍有54%股價位於年線下方，可見選股不選市，依舊是現階段首要課題。另一方面觀察，月、季線正乖離分別高達 8.7%與18.1%，盤勢過熱容易引發獲利了結賣壓，且國際市場隱含關稅不確定性升溫、美伊地緣風險、輝達財報後多空拉鋸等變數，投資人必須提高風險意識，並緊盯盤面追價動能是否放緩。

法人分析產業基本面，指出台灣元月出口657.7億美元、年增 69.9%，再寫單月新高，其中資通訊產品、電子零組件兩者合計年增92.8%，對出口成長貢獻約九成，顯示AI、高效運算、雲端應用持續擴張，帶動供應鏈正向循環；與此同時，AI發展也出現外溢效果，包含記憶體、成熟製程代工、IC封測、重電電力雨露均霑，因此，大盤憑藉AI基建熱潮，新春開紅盤後氣勢如虹，今年第一季僅過三分之二，漲幅已達22.3%，追上去年車尾燈。