台股V轉再創新高！聯發科帶頭衝 股王股后強力助陣

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股26日盤中上演「V轉」秀。即便輝達財報難掩AI泡沫疑慮，台積電（2330）一度失守2,000元關卡，但在股王信驊首見「五位數」萬元行情，以及聯發科（2454）躋身6G國際隊、股價一度狂飆近5%帶動下，大盤盤中由黑翻紅，再創35,579點歷史新紀錄。

今日市場最吸睛的焦點莫過於「萬金股王」的誕生。信驊（5274）早盤以9,850元開出後，多頭買盤瘋狂湧入，股價急拉突破萬元大關，最高觸及10,275元，正式為台股開啟五位數的新視界。股王的強勢表現也產生外溢效應，帶動股后穎崴（6515）持穩於5,000元關卡之上，高價股族群儼然成為多頭總司令。

盤中，權值四哥聯發科攻勢再起，因傳出將與蘋果、愛立信共組6G國際隊，象徵台灣技術正式入列全球第一梯隊。利多消息激勵股價急拉近5%，刷出1,970元歷史新天價，市場預期明年有望挑戰賺逾10個股本，股價向2,000元大關逼近。在聯發科與群創（3481）、華邦電（2344）、奇鋐（3017）等電子供應鏈聯手發威下，成功化解早盤頹勢，拉抬大盤指數衝上35,579.34點。

股王 聯發科

延伸閱讀

相關新聞

台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

台積電昨天一舉攻破2000元大關之後，今日因為漲多熄火，不漲反跌，早盤盤中最低失守2000關卡，跌到1995元，早盤也拖...

列注意股1天即除名 證交所：台積不會被「關禁閉」

晶圓代工龍頭台積電股價昨突破兩千元關卡，收二○一五元新高。而台積電前天被證券交易所列入注意股，投資人關心台積股價若續漲，...

台股衝天價、天量 權王股價創新高 指數站穩35,000點

台股昨（25）日在外資大買411.4億元帶動下，指數強勢站穩35,000點大關，盤中一度攻上35,521點，終場勁揚71...

台積電股價飛越2,000大關 價格翻倍只花了19個月

台積電股價士氣如虹，昨（25）日飛越2,000元大關，一度攻上2,025元天價，終場收2,015元、大漲50元，市值52...

政府對策！緩解台積「一檔獨大」 促推「璞玉」ETF

台積電不斷刷新天價紀錄的同時，占台股權重也有增無減，最新統計顯示，台股總市值達一一○兆元，台積電目前的總市值約占比百分之...

資金不落外人田！台積電休息 設備股接力掛一排紅燈

台股狂飆3,630點後，權王台積電（2330）26日於2,000元關卡震盪整理，大盤隨之陷入高檔盤整。然而，台積電日前宣...

