台股V轉再創新高！聯發科帶頭衝 股王股后強力助陣

台股26日盤中上演「V轉」秀。即便輝達財報難掩AI泡沫疑慮，台積電（2330）一度失守2,000元關卡，但在股王信驊首見「五位數」萬元行情，以及聯發科（2454）躋身6G國際隊、股價一度狂飆近5%帶動下，大盤盤中由黑翻紅，再創35,579點歷史新紀錄。

今日市場最吸睛的焦點莫過於「萬金股王」的誕生。信驊（5274）早盤以9,850元開出後，多頭買盤瘋狂湧入，股價急拉突破萬元大關，最高觸及10,275元，正式為台股開啟五位數的新視界。股王的強勢表現也產生外溢效應，帶動股后穎崴（6515）持穩於5,000元關卡之上，高價股族群儼然成為多頭總司令。

盤中，權值四哥聯發科攻勢再起，因傳出將與蘋果、愛立信共組6G國際隊，象徵台灣技術正式入列全球第一梯隊。利多消息激勵股價急拉近5%，刷出1,970元歷史新天價，市場預期明年有望挑戰賺逾10個股本，股價向2,000元大關逼近。在聯發科與群創（3481）、華邦電（2344）、奇鋐（3017）等電子供應鏈聯手發威下，成功化解早盤頹勢，拉抬大盤指數衝上35,579.34點。