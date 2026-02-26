快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

台股迎來萬元股的歷史一刻 股王信驊早盤衝上10275元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊董事長林鴻明在先前的櫃買法說會時，曾針對人工智慧（AI）泡沬疑慮釋疑。圖／信驊提供。
信驊董事長林鴻明在先前的櫃買法說會時，曾針對人工智慧（AI）泡沬疑慮釋疑。圖／信驊提供。

台股今（26）日迎來歷史性的一刻。「股王」信驊（5274）在AI伺服器需求爆發的強勁動能下，早盤股價一路勢如破竹，衝破萬元大關，最高觸及10275元，大漲560元，刷新台股史上最高股價紀錄，信驊也成為台股第一檔晉升「萬元俱樂部」的個股。

信驊主要產品為全球伺服器管理晶片（BMC），甚至已幾近「寡占」地位，從一般伺服器時代就成為霸主，雖然AI伺服器布局較晚，一度被外外資唱衰。但隨全球雲端服務供應商（CSP）如 谷歌、亞馬遜、微軟及 Meta 持續擴大AI算力支出，對於伺服器遠端管理晶片的需求呈噴射狀成長。信驊憑著在伺服器高超技術架構，韌體深度整合，再度成為這些CSP業緊密合作夥伴。

稍早已有美系外資看好信驊前景，率先喊出目標價調升至12345元，但市場對CSP在AI過度投資疑慮升高，也讓信驊在萬元關卡裹足不前。

信驊今日開盤受到輝達營收、獲利、每股純益及本季展望均優於預期下，加上執行長黃仁輝強調還有更多的廠商投入AI基礎建設，化解AI泡沫疑慮，激勵信驊今日衝破萬元大關，並為多檔千金股向上提升另一高度。

信驊董事長林鴻明在先前的櫃買法說會時，曾針對人工智慧（AI）泡沬疑慮釋疑。他強調：「AI需求非常強勁，信驊就加速導入利用AI來協助工程師設計晶片，AI的應用會愈來愈廣。」並訂出今年第1季營收目標將達到26-27億元，年增25-30％。

信驊 AI 伺服器

延伸閱讀

NVIDIA上季狂賺681億美元！郭哲榮台股樂觀看向四萬點：拉回就是買點

台股衝天價、天量 權王股價創新高 指數站穩35,000點

台股行情火力全開 千金俱樂部增至36檔

台股元月量價齊揚攻上30,000點大關 券商獲利創新高

相關新聞

台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

台積電昨天一舉攻破2000元大關之後，今日因為漲多熄火，不漲反跌，早盤盤中最低失守2000關卡，跌到1995元，早盤也拖...

列注意股1天即除名 證交所：台積不會被「關禁閉」

晶圓代工龍頭台積電股價昨突破兩千元關卡，收二○一五元新高。而台積電前天被證券交易所列入注意股，投資人關心台積股價若續漲，...

台股衝天價、天量 權王股價創新高 指數站穩35,000點

台股昨（25）日在外資大買411.4億元帶動下，指數強勢站穩35,000點大關，盤中一度攻上35,521點，終場勁揚71...

台積電股價飛越2,000大關 價格翻倍只花了19個月

台積電股價士氣如虹，昨（25）日飛越2,000元大關，一度攻上2,025元天價，終場收2,015元、大漲50元，市值52...

政府對策！緩解台積「一檔獨大」 促推「璞玉」ETF

台積電不斷刷新天價紀錄的同時，占台股權重也有增無減，最新統計顯示，台股總市值達一一○兆元，台積電目前的總市值約占比百分之...

資金不落外人田！台積電休息 設備股接力掛一排紅燈

台股狂飆3,630點後，權王台積電（2330）26日於2,000元關卡震盪整理，大盤隨之陷入高檔盤整。然而，台積電日前宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。