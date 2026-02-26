台股迎來萬元股的歷史一刻 股王信驊早盤衝上10275元

台股今（26）日迎來歷史性的一刻。「股王」信驊（5274）在AI伺服器需求爆發的強勁動能下，早盤股價一路勢如破竹，衝破萬元大關，最高觸及10275元，大漲560元，刷新台股史上最高股價紀錄，信驊也成為台股第一檔晉升「萬元俱樂部」的個股。

信驊主要產品為全球伺服器管理晶片（BMC），甚至已幾近「寡占」地位，從一般伺服器時代就成為霸主，雖然AI伺服器布局較晚，一度被外外資唱衰。但隨全球雲端服務供應商（CSP）如 谷歌、亞馬遜、微軟及 Meta 持續擴大AI算力支出，對於伺服器遠端管理晶片的需求呈噴射狀成長。信驊憑著在伺服器高超技術架構，韌體深度整合，再度成為這些CSP業緊密合作夥伴。

稍早已有美系外資看好信驊前景，率先喊出目標價調升至12345元，但市場對CSP在AI過度投資疑慮升高，也讓信驊在萬元關卡裹足不前。

信驊今日開盤受到輝達營收、獲利、每股純益及本季展望均優於預期下，加上執行長黃仁輝強調還有更多的廠商投入AI基礎建設，化解AI泡沫疑慮，激勵信驊今日衝破萬元大關，並為多檔千金股向上提升另一高度。

信驊董事長林鴻明在先前的櫃買法說會時，曾針對人工智慧（AI）泡沬疑慮釋疑。他強調：「AI需求非常強勁，信驊就加速導入利用AI來協助工程師設計晶片，AI的應用會愈來愈廣。」並訂出今年第1季營收目標將達到26-27億元，年增25-30％。