金融指數再飆新高！金控股大漲 凱基金創逾20年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
金融股今(26)日表現強悍，凱基金（2883）盤中大漲逾4%，最高觸及21.95元，創23年新高。凱基金控／提供
台股在馬年開盤後驚驚漲，26日盤中一度下跌至35,171.52點，但隨後拉升至平盤之上。金融股表現強悍，凱基金（2883）盤中大漲逾4%，最高觸及21.95元，創23年新高；中信金（2891）、國泰金（2882）、元大金（2885）都大漲逾3%，中信金、元大金盤中則都創近30年新高。

台股大盤昨日創下9,819.7億成交大量後，今日盤中雖一度回檔，但10點後指數拉抬，盤中漲幅約百點。金融指數強漲近2%，金控股表現尤強，凱基金、中信金、國泰金、元大金、台新新光金等都上漲，其中凱基金漲勢最強，上漲約5%。

台股2月11日封關後，13家上市金控元月獲利2月13日全數揭曉，合計稅後純益747.5億元，年增29.3%，壽險及證券為主體的金控表現優於銀行型金控。金控主管指出，元月資本市場大好，除投資部位大的大型壽險資本利得大進補，證券子公司亦直接受益，獲利亮眼。

法人指出，金融股2026年營運動能持續看好中信金、永豐金（2890），壽險金控以獲利水準、可分配盈餘能力及資本強度來看，國泰金、富邦金（2881）優於台新新光金（2887）。

凱基金今年1月稅後純益56.45億元，EPS為0.33元；凱基金表示，1月台股交投熱絡走勢強勁，凱基證券把握台股價量齊揚，帶動經紀、財管、自營與承銷業務全面成長，獲利28.18億元，年成長達300%。

籌碼方面，外資五日內買超凱基金逾20萬張，投信也連續買超四天，僅自營商賣超。

凱基金 中信金 金控股

