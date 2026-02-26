信驊攻上萬元 寫台股史上首檔「萬元股」

台股股王信驊（5274）26日早盤攻上萬元關卡，盤中最高來到10,275元，成為台股史上首檔「萬元股」，單張股票身價一度突破千萬元，改寫高價股新里程碑。

信驊主要做伺服器遠端管理晶片（BMC），讓資料中心能在不開機、不進機房的情況下，進行伺服器監控、維運與資安管理；市場普遍認為，AI伺服器與一般伺服器需求同步轉強，是推升信驊基本面與評價的重要引擎。

展望今年營運，信驊在客戶需求維持強勁下，2025年總營收達90.85億元、年增40.64%，2026年1月營收也攀上9億元創高；公司並預期2026年第1季營收約26億～27億元，延續逐季走高趨勢。法人另看好新一代BMC（如AST2700）放量、ASP提升，以及AI相關需求占比拉升，帶動信驊2026、2027年維持高成長動能。

回顧台股歷任股王的「代表作」高點：1990年代的金融時代的國泰人壽曾見1975元、智慧機時代的宏達電曾見1300元、PC浪潮時廣達曾到850元；而手機鏡頭龍頭大立光則在2017年創下6075元的長期天花板，如今由信驊正式把台股個股價格紀錄推進到「五位數」新區間。