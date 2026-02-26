信驊股價破萬背後真相 從資產股、PC 浪潮到AI時代的股王演變史

台股資本市場再度寫下歷史新頁，股王信驊（5274）26日早盤一度衝上10,275元，成為台股開市六十餘年來首度誕生的「萬元股王」。這不僅是一檔個股價格的突破，更象徵台灣產業結構與全球經濟角色的再定位。

回顧歷代股王更迭，從1980年代「錢淹腳目」時期資產、金融股稱雄，到1990年代搭上Wintel架構浪潮、電子代工崛起，再到智慧手機時代由IC設計與光學元件領軍，每一次股王誕生，背後都對應一場產業典範轉移與資本市場價值重估。如今，在人工智慧（AI）重塑全球算力版圖之際，信驊憑藉伺服器管理晶片（BMC）技術切入資料中心核心，股價登峰破萬，所映照的正是台灣從「硬體代工王國」邁向「高階算力關鍵供應者」的戰略升級——而AI與高階硬體製造實力，正是此刻台灣在全球經濟棋局中的關鍵座標。

從AI恐慌到比特幣暴跌，統一投顧董事長黎方國也建議，現在台股的投資王道有二，「有硬不買軟」與「買實不買虛」。

台股自1962年正式開市至今，已超過一甲子時間，若以1986年加權指數站上1,000點大關以後來看，歷代股王共有18檔。其中，2000年以前國壽（國泰金（2882）前身）、華園（2702）、厚生（2107）、華銀、華碩（2357）、廣達（2382）、威盛（2388）、禾伸堂（3026）等都曾經榜上有名。

2001年至今則陸續有聯發科（2454）、大立光（3008）、茂迪（6244）、益通、伍豐（8076）、宏達電（2498）、網龍（3083）、矽力*-KY（6415）（股票分割前）、信驊等入列。

資深市場人士指出，每一代股王大都由市場大戶、法人等資金堆砌出來，背後代表那個時代「聰明錢」最為認同的趨勢產業，因此願意採用最貴的本益比去評價，但若產業走下坡或出現「典範轉移」，最後下場可能就是「來去一場空」。

以台股1980年代末期在站上1,000點後，短短四年就衝破萬點來看，正值「台灣錢淹腳目」時刻，市場由主力主導、散戶共襄盛舉，股價漲跌非關基本面，而由消息面及籌碼決定，國壽、華園、厚生、華銀等資產股、金融股相繼登上股王寶座。

不過，風水輪流轉，隨1990年代「Wintel（微軟+英特爾）」個人電腦架構引領風騷，台股電子業搭上這波國際代工順風車，取代傳產股成為盤面新興主流，在2000年網路泡沫前，華碩、廣達、威盛、禾伸堂等都曾經奪下股王。

2000年以後進入法人時代後，重視基本面研究的外資參與度愈來愈高，台股正式與國際接軌，市場主力逐漸式微，加上功能手機、智慧手機陸續問世，聯發科、大立光、宏達電在接下來20年期間，接連當過股王，大立光更寫下2011至2020年連十年蟬聯的輝煌紀錄。

另一方面，茂迪、益通等太陽能股，及伍豐、網龍等遊戲股雖然分別挾綠能、博弈、宅經濟等商機異軍突起，但終究只是淪為題材炒作，而非化為實際獲利動能，當上股王的時間可說是一瞬即逝。

2020年以後，矽力最高漲至5,490元，原有機會挑戰大立光創下的6,075元台股史上天價紀錄，但股票分割後轉由信驊取代，由於人工智慧（AI）趨勢才剛起步不久，未來能將股價天花板拉升到哪裡，值得繼續關注。