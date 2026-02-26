台股新里程碑 信驊股價攀上萬元關卡

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
信驊董事長林鴻明。照片／公司提供。
信驊（5274）股價2026年2月26日早盤衝上萬元關卡，股價達到10,275元，成為台股有史以來第一檔萬元股。

群益投顧表示，信驊是台灣國內伺服器管理晶片，PC影音延伸晶片設計廠，信驊為伺服器管理晶片（BMC)）全球第一大廠。信驊於2015年收購博通旗下的Emulex Pilot BMC晶片事業群，此後信驊的BMC的市占率達全球第一。

信驊目前在BMC的全球市占率約70%，信驊認為BMC未來的用量與單(ASP)都會成長，資安需求也有帶動信驊的營運。伺服器的架構改變有帶動晶片的需求，一開始客戶可能會用FPGA，但如果FPGA換成ASIC就是信驊的機會，將會帶動BMC/BIC的需求。

群益投顧預估2026年/2027年每股稅後純益（EPS）為162.84元/182.81元 ，預估信驊2026全年營收131.73億元，年增45%； 稅後純益61.56億元，年增63.34%；EPS 162.84元 。

