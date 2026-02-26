台股新里程碑 信驊股價攀上萬元關卡
信驊（5274）股價2026年2月26日早盤衝上萬元關卡，股價達到10,275元，成為台股有史以來第一檔萬元股。
群益投顧表示，信驊是台灣國內伺服器管理晶片，PC影音延伸晶片設計廠，信驊為伺服器管理晶片（BMC)）全球第一大廠。信驊於2015年收購博通旗下的Emulex Pilot BMC晶片事業群，此後信驊的BMC的市占率達全球第一。
信驊目前在BMC的全球市占率約70%，信驊認為BMC未來的用量與單(ASP)都會成長，資安需求也有帶動信驊的營運。伺服器的架構改變有帶動晶片的需求，一開始客戶可能會用FPGA，但如果FPGA換成ASIC就是信驊的機會，將會帶動BMC/BIC的需求。
群益投顧預估2026年/2027年每股稅後純益（EPS）為162.84元/182.81元 ，預估信驊2026全年營收131.73億元，年增45%； 稅後純益61.56億元，年增63.34%；EPS 162.84元 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。