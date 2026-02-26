台股開高翻黑震盪！信驊突破萬元寫新里程碑、致茂跳空漲停成黑馬

輝達昨夜「報」喜漲1.41%、台積電（2330）ADR續揚0.51%，台股26日開高44.69點、報35,457.76點，但輝達穩健的財報仍無法完全驅散投資人近來對AI泡沫的疑慮，加上台股短線漲多，台積電開低15元、報2,000元，大盤旋即由紅翻黑陷入平盤上下震盪。

盤面上，致茂（2360）2025年獲利倍增，EPS達27.7元，股價跳空漲停鎖死在1,380元歷史新高，成為貢獻大盤漲點最多的黑馬；股王信驊（5274）開高在9,850元後急拉突破萬元大關，寫下台股新里程碑。

五大權值股表現上，台積電開低15元、報2,000元；台達電（2308）開高15元、報1,450元；鴻海（2317）開高7元、報253.5元；聯發科（2454）開高25元、報1,895元；日月光投控（3711）開低1元、報388元。

類股方面，玻陶、資服、其他電子、化工漲幅領先；鋼鐵、油電、電腦設備、半導體等相對落後。

輝達上季營收獲利雙雙創下新高記錄，且本季營收預測優於預期，股價收漲1.41%，美股四大指數昨夜續揚，台積電ADR也續漲0.51%，惟輝達盤後陷入震盪，台指期夜盤漲166點、報35,655點。

台股周三再度飆升712.25點，以35,413.07點作收，並創下歷史最大量9,819.67億元。三大法人合計買超424.38億元，包括外資買超411.48億元、投信買超51.2億元，自營商則小幅調節38.3億元。

法人指出，台股目前技術面維持多方強勢，且輝達在核心資料中心業務營收成長，財報表現亮眼，同時釋出高於預估的財測，加上3月Nvidia GTC大會即將來臨，可望增添AI族群上攻動能；惟短線仍須提防正乖離過大的波動，預估指數高檔震盪盤堅。