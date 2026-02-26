聽新聞
0:00 / 0:00

零股投資年增4成！專家：台積漲多恐整理 仍看好長線

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台積電前天被證交所列為注意股票引發市場討論，根據證交所公告，台積電史上總計五次入列注意股票，有ＰＴＴ網友開嗆有種把台積電抓進去關、進去的話就見證歷史時刻，分析師則說，台積電被列為注意股票是因短線股價表現過於強勁，但這通常不會維持太久；不過，台積電近期股價已出現短線乖離過大現象，漲多後不排除震盪整理，短線投資人需留意操作風險。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，各投資機構對台積電今年ＥＰＳ的預估約九十元來看，本益比以廿五倍計算，股價推算是二二五○元，股價在二四○○至二五○○元區間仍屬合理。儘管台積電近期漲多不排除震盪整理，但從長線來看，台積電仍受益於穩健的ＡＩ需求以及先進製程的技術領先地位，中長期趨勢保持正向，長線投資人無需過度擔憂短期波動。

台積電股價頻頻創高入手不易，但小資族存股台積電信心堅強，根據集保結算所統計，今年二月十三日持有台積電股票九九九股以下的零股投資人有一五一點八萬人，較一年前的一○七點六萬人成長逾四成，持有一張以上、五張以下的人數，從卅五點八萬人成長至卅七點四萬人，年增百分之四點四。

台積電 證交所 分析師 EPS 本益比 AI 存股 先進製程

延伸閱讀

1股台積電（2330）都沒有別太難過？阿格力：因為9成以上的台灣人都無

台積電ADR市值突破2兆美元 成為全球第六大市值企業

台積電股價創2000新高！胡瓜買在800元竟「賣飛了」

晶片國安法列優先法案 台積電前工程師：避免錯誤政治判斷影響外流

相關新聞

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高

台指期夜盤25日開盤後，在市場觀望AI永動機輝達（NVIDIA）財報中，以35,478點、下跌11點開出，但隨押寶買盤進...

台積電衝天價難掩鋒芒！力積電量價雙榜名列前茅 外資3天回補逾12萬張

台股25日強勢叩關35,500點，台積電（2330）盤中衝上2,015元歷史新高，單日成交值高達818億元，穩坐市場第一...

外資買超這檔面板股7萬張...股價竟收黑 但鴻海則高居外資買超第二名

台股25日衝上35,000點，在台積電（2330）領軍下大漲712.25點，以35,413.07點作收， 創收盤新高，三...

台股元月行情火爆 全體證券商單月大賺252億元締新猷

台股元月量價齊揚，攻上30,000點大關，證券業獲利大進補。臺灣證券交易所25日統計，全體證券商單月稅後純益252.3億...

股民安心啦！台積電觸及價差紅線卻不會列入處置股

台積電（2330）昨日因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近六個營業日最高，被證券交易所列入...

零股投資年增4成！專家：台積漲多恐整理 仍看好長線

台積電前天被證交所列為注意股票引發市場討論，根據證交所公告，台積電史上總計五次入列注意股票，有ＰＴＴ網友開嗆有種把台積電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。