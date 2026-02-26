零股投資年增4成！專家：台積漲多恐整理 仍看好長線

台積電前天被證交所列為注意股票引發市場討論，根據證交所公告，台積電史上總計五次入列注意股票，有ＰＴＴ網友開嗆有種把台積電抓進去關、進去的話就見證歷史時刻，分析師則說，台積電被列為注意股票是因短線股價表現過於強勁，但這通常不會維持太久；不過，台積電近期股價已出現短線乖離過大現象，漲多後不排除震盪整理，短線投資人需留意操作風險。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，各投資機構對台積電今年ＥＰＳ的預估約九十元來看，本益比以廿五倍計算，股價推算是二二五○元，股價在二四○○至二五○○元區間仍屬合理。儘管台積電近期漲多不排除震盪整理，但從長線來看，台積電仍受益於穩健的ＡＩ需求以及先進製程的技術領先地位，中長期趨勢保持正向，長線投資人無需過度擔憂短期波動。

台積電股價頻頻創高入手不易，但小資族存股台積電信心堅強，根據集保結算所統計，今年二月十三日持有台積電股票九九九股以下的零股投資人有一五一點八萬人，較一年前的一○七點六萬人成長逾四成，持有一張以上、五張以下的人數，從卅五點八萬人成長至卅七點四萬人，年增百分之四點四。