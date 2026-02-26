聽新聞
政府對策！緩解台積「一檔獨大」 促推「璞玉」ETF

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台積電市值在台股「一檔獨大」，金管會和證交所為避免引發副作用，已密切商討因應對策。記者林澔一／攝影
台積電市值在台股「一檔獨大」，金管會和證交所為避免引發副作用，已密切商討因應對策。記者林澔一／攝影

台積電不斷刷新天價紀錄的同時，占台股權重也有增無減，最新統計顯示，台股總市值達一一○兆元，台積電目前的總市值約占比百分之四十四，朝百分之五十邁進，針對台積電在台股「一檔獨大」可能引發的副作用，金管會已和證交所密切商討因應對策。

財金官員表示，台指公司和證交所在春節推出的新指數「璞玉指數」，即把優質、但股價漲幅及成交量落後的個股篩選出來組成一個指數，現在則希望接下來業者能發行這類指數的ＥＴＦ（指數股票型基金），讓更多投資人能注意到並投資。

「璞玉」指數過濾成分股的指標，包括獲利是否穩定、配息要有一定水準，必須持續三年都發股利，而且近三年都獲利，但成交量、周轉率、波動度、漲幅相對落後、在均線之下的公司，但這個指數推出之後，是否叫好又叫座，仍得看投資人的選擇，而業者是否願意發行這類指數的ＥＴＦ，也是重點。

而對於台積電市值占台股將近一半的畸形現象，據指出，金管會和證交所已對美國、南韓、日本等其他國家情況進行研究，發現其他國家也有類似情況，例如，南韓三星市值約占股市比重兩成，加上海力士則大約三成；美國蘋果、輝達等「七巨頭」總市值占S&P 500指數比重將近三成，不過，台積電一家公司市值就占台股總市值的四成多，的確全球僅有。

業界高層認為，造成這種失衡現象還有外資的推波助瀾，加上國內投資人也進場搶買台積電後，台積電外資持股比重已有所下降，目前為百分之七十二、但仍偏高。而政府推出諸如「璞玉」指數、流動性造市等措施加持漲幅有待加強的個股，成效如何、外資是否看得上眼？將是關鍵，換言之，除了政策之外，最後成效仍得看投資人願否接受。

也有業界人士說，台積電能左右台股走勢，且吸引外資目光，有其全球獨特的條件，除了先進製程技術獨步全球，也是政府對美關稅談判的最大籌碼，而且台積電滿手現金，是債務最少的高科技大廠，既有題材又有堅實的財務條件加持，當然成為投資人首選，即使政府有心推動協助其他產業的造市措施，但若投資人仍只看台積電，其吸金效果仍將持續。

另一位高層則認為，台積電在股價已發揮對其供應鏈成分股的「外溢效果」，因此即使在台股獨強，還不至於發生「荷蘭病」問題，後續台積電的股價外溢效果仍會持續，且會擴散至更多個股。

