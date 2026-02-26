列注意股1天即除名 證交所：台積不會被「關禁閉」

晶圓代工龍頭台積電股價昨突破兩千元關卡，收二○一五元新高。而台積電前天被證券交易所列入注意股，投資人關心台積股價若續漲，是否會進一步升級為警示股、甚至採分盤交易。台積昨已未再被列入注意股票，證交所指出，制度上台積並不具備列為警示股的條件，也就是說，以現行制度來看，台積被列為警示股票或分盤交易機會不大。

台積電近來在法人買盤推升下，股價勢如破竹，昨天盤中一度攻上二○二五元天價，終場收二○一五元、大漲五十元，市值攀升至五十二點二五兆元。台積強勢走高也拉抬台股大盤指數續創新高，以上漲七一二點、三萬五四一三點作收，成交金額達九八一九億元。

台積電股價在二○二四年七月四日開盤突破一千元大關，晉升「千金股」，股價從五百元到千元俱樂部成員歷時約三年八個月，後續歷時約一年七個月達到兩千元關卡，股價翻倍至兩千元僅花了十九個月左右，相較先前一次翻倍時間大幅縮短。

由於台積電股價近期大漲，因此前天遭證交所列為注意股票，引發市場擔憂未來可能面臨「關禁閉」風險，進而影響台股表現。分析師指出，「注意股」僅為資訊揭露與風險提醒，不影響交易方式；而市場俗稱的「警示股」，正式名稱為處置股票，則可能採五分鐘或廿分鐘分盤交易，甚至搭配預收款券等限制，對流動性產生實質影響。

券商公會理事長陳俊宏昨說，真的分盤交易「可能會當機」。市場人士也說，若台積電這類日成交金額動輒數千億元的權值股被採分盤交易，加權指數恐出現階梯式跳動，盤勢波動如「心電圖」般劇烈震盪。

台積電這次觸及的是「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第四條第一項第十一款，也有人稱「高價股條款」。這個條款屬於價格差異異常的提醒機制，規範依股價區間設定不同價差門檻，以台積電當時價位而言，六個營業日價差超過一七五元就會被列入注意股。而台積電二月六日收盤一七八○元，廿四日為一九六五元，價差高達一八五元。

值得注意的是，作業要點第九至十三款多屬價差異常的特殊狀況，觸及僅會列入注意股，並不納入後續處置股的累計門檻。真正可能導致股票進入處置階段的，是第一至八款涉及累積漲跌幅、成交量放大或周轉率過高等異常情形。例如近六個營業日累積漲跌超過百分之廿五，或六個營業日的當日當沖成交量占總成交量超過六成，且須在一定期間內多次或連續達標，才會啟動人工撮合、分盤交易等措施，處置時間一般為十天。

證交所指出，台積電屬權值指標股，是否列為處置股須與同業及大盤整體表現比較，經評估並無異常情形。