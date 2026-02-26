11家上市公司法說 3月接力登場

臺灣證券交易所昨（25）日公布，3月預計有東元（1504）、晶心科等11家上市公司將借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止，國內上市公司累計已舉辦157場法說會。

證交所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，先前已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。其中，創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法說會。

根據目前排定名單，3月預計赴證交所自行辦理法說的上市公司，將由捷敏-KY於3月10日打頭陣，東元、華夏、晶心科、神隆、國化等五家隨後於3月12日至19日接棒演出。3月下旬起則有包括利華、卜蜂、新海、欣天然、中再保等五家自辦法說陸續登場。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

參與法說會前，投資人除可至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)，另凡持有該上市公司股票的投資人可利用集保e手掌握app(https://m.tdcc.com.tw/m/)，於app點選同意接受WebPro 訊息後，於法說會前即可接收到通知。