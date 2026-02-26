台股衝天價、天量 權王股價創新高 指數站穩35,000點

台股昨（25）日在外資大買411.4億元帶動下，指數強勢站穩35,000點大關，盤中一度攻上35,521點，終場勁揚712點、收35,413點，上市成交金額達9,819.6億元，同寫歷史新頁。

台股新春開紅盤以來，以萬馬奔騰之姿，一路刷寫新天量與新高點位，昨天多頭全面進擊。權王台積電（2330）以歷史收盤新高價2,015元收市，資金、人氣與信心齊聚，宣告台股挺進35K新紀元。

觀察昨日盤面走勢，市場資金不再盲目追逐新題材，而是回流實質獲利的標的，具體呈現出「老AI回神、權值股領航、高估值千金股受寵」等三大核心特色。

首先，老AI股強勢回歸。過去曾被視為漲多的伺服器代工、散熱、電源供應器等第一代AI受惠股，在歷經數季籌碼沉澱與業績驗證後，再度成為多頭急先鋒，包括伺服器組裝廠廣達、緯創、鴻海、技嘉等、散熱族群奇鋐、雙鴻等，以及台達電、台光電、台燿等零組件廠都是買盤簇擁焦點。

其次，資金聚焦權值龍頭、中大型電子股。隨大盤位階拉高，內外資法人操作轉趨審慎，具備高流動性、高技術門檻、外資高持股比例的權值龍頭成為首選。

第三，千金股俱樂部擴張，追逐高估值菁英。盤面上千金股名單不斷擴大，昨日收盤達36檔，新增華城、漢唐兩檔，再寫新高。

三大法人昨買超424.3億元。其中，外資持續買超411.4億元，連六買、累計買超2,450.7億元；投信買超51.2億元，連二買、累計買超112.7億元；自營商賣超38.3億元，轉買為賣。八大公股行庫逢高調節，賣超59.6億元，連六賣、累計賣超648億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等專家觀點，「台股沒有最高、只有更高」成為盤面寫照，預期3月有機會上看37,000點，資金持續集中電子族群，電子產業企業獲利全年預計成長三成以上，下半年不排除挑戰40,000點大關。

操作上，建議聚焦「強者恆強」的龍頭股族群，避免追逐落後補漲股。另外，專家也提醒，目前台股仍面臨指數乖離率偏高、相關技術性回檔壓力、3月聯準會點陣圖偏鷹變數，以及地緣政治升溫等不確定因素，仍需留意。