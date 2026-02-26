台股元月量價齊揚攻上30,000點大關 券商獲利創新高

台股挾企業獲利持續上修等基本面利多，元月量價齊揚攻上30,000點大關，證券業獲利大進補。臺灣證券交易所昨（25）日統計，全體證券商元月稅後純益以252.3億元改寫單月歷史最高紀錄，月增93.9%、年增315.5%。

受惠人工智慧（AI）相關需求持續強勁，除台積電（2330）於法說釋出中長期營運展望及資本支出外，其餘供應鏈亦陸續調高財測，加上美國對等關稅衝擊淡化，內外資法人紛紛上修台灣今年GDP成長率及企業獲利預估值，帶動台股上演業績成長行情。

台股元月狂飆3,100點或10.7%，是歷年來最強元月行情，上市櫃合計月成交量高達20.5兆元，日均量9,799億元，市場傳出不少操盤人單月獲利就超越去年全年水準。

股市行情火爆，證券業同步大發利市。證交所公布，全體證券商元月稅後純益大幅衝高至252.3億元，狠甩2025年8月的150.3億元次高紀錄、2021年6月的133.8億元第三高水準，締造史上新里程碑。

證交所分析，台股集中市場元月總成交量約16.6兆元，月增56.2%，整體證券商經紀手續費收入水漲船高，挹注稅前純益達156.9億元居功厥偉；自營業務受惠多頭氣盛，貢獻稅前純益122.4億元；承銷業務稅前純益達24.5億元，扣除其他減項後合計單月稅前純益277.7億元。

凱基證券副董事長糜以雍、光和證券董事長詹正恩等指出，證券商業績展望審慎樂觀。