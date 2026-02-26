台股行情火力全開 千金俱樂部增至36檔

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股多頭行情馬年開春後進入嶄新里程碑，不僅權王台積電（2330）站穩2,000元大關，盤面高價股更是群起響應，昨（25）日千金股成員衝上36檔，刷新歷史新高紀錄。

台股行情火力全開，加權指數持續狂飆，今年以來短短32個交易日，指數勁揚6,449點，超越去年全年5,928點漲點，速度與幅度刷新紀錄，多頭動能全面引爆。

高價股氣勢不減，「千金俱樂部」名單不斷擴大，昨日盤中一度閃見37檔千金股、終場收盤36檔，華城、漢唐同步躋身千金行列。

值得注意的是，當前900元以上的「準千金俱樂部」相當雄厚，包含竹陞科技、旭隼、高力、勤誠，後市皆有望伺機挑戰千元大關。

事實上由資金面觀察，內外資法人對千金股相當偏好，市場對高成長、高門檻企業熱烈追逐。台股千金股名單動態擴張，將成為今年多頭走勢最具指標性亮點之一。

2月全球基金經理人情緒調查顯示，市場整體氛圍偏多，但保有一定程度防禦心態。現金水位回落至3.4%，代表資金持續投入風險性資產，但並未出現全面性過度樂觀的極端情況。對台股而言，基本面與產業動能雙重支撐，仍是指數強勢關鍵來源。

