台股行情火力全開 千金俱樂部增至36檔
台股多頭行情馬年開春後進入嶄新里程碑，不僅權王台積電（2330）站穩2,000元大關，盤面高價股更是群起響應，昨（25）日千金股成員衝上36檔，刷新歷史新高紀錄。
台股行情火力全開，加權指數持續狂飆，今年以來短短32個交易日，指數勁揚6,449點，超越去年全年5,928點漲點，速度與幅度刷新紀錄，多頭動能全面引爆。
高價股氣勢不減，「千金俱樂部」名單不斷擴大，昨日盤中一度閃見37檔千金股、終場收盤36檔，華城、漢唐同步躋身千金行列。
值得注意的是，當前900元以上的「準千金俱樂部」相當雄厚，包含竹陞科技、旭隼、高力、勤誠，後市皆有望伺機挑戰千元大關。
事實上由資金面觀察，內外資法人對千金股相當偏好，市場對高成長、高門檻企業熱烈追逐。台股千金股名單動態擴張，將成為今年多頭走勢最具指標性亮點之一。
