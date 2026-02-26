聽新聞
券商公會：今年台股上看40K 將推動八項工作壯大資本市場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證券商公會理事長陳俊宏樂觀今年大盤指數上探40,000點。記者蔡靜紋／攝影
台股昨（25）日攻上35,000點，持續刷新歷史高點。證券商公會理事長陳俊宏昨日指出，受惠人工智慧（AI）基建熱潮，台灣基本面相當好，只要台積電持續上漲，今年大盤指數上探40,000點應可樂觀期待。

陳俊宏強調，證券商公會今年將持續扮演主管機關、證券周邊單位及業者溝通橋梁，並致力完備證券市場制度，全力發展證券商多元服務，規畫包括籲請政府研議建立合理證交稅率等八項工作重點，壯大資本市場

證券商公會昨日舉行媒體新春餐會，陳俊宏說，台灣證券市場去年在基本面、資金面、政策面三面俱到優勢條件下，交出亮麗成績單，包括加權指數收在28,963點、上市櫃日均成交值5,309億元、上市櫃公司市值達百兆元，已居全球前八大市場。

展望今年，陳俊宏表示，全球持續建置AI基礎建設，擁有強大AI、半導體產業的台灣可望受惠，主計總處更上修今年經濟成長率達7.7%，樂觀角度看，只要占權重約40%的台積電持續走揚，有機會帶動加權指數上探40,000點。

他打趣說，美國總統川普先前聲稱任內美股會漲到100,000點，某外資券商將台積電目標價喊上3,000元，如果成真那台股就算45,000點甚至50,000點也不是問題，只是不會在今年發生。

雖然台股牛氣沖天，但仍有不少股票乏人問津，陳俊宏亦呼籲政府要多幫助這些廠商，不能只著墨於AI、印刷電路板、記憶體等產業。

證券商公會今年規畫的八項工作重點，包括籲請政府研議建立合理證交稅率、協調證券業者組成「結構型或理財商品」工作模組、強化權證市場發展、積極推動分戶帳業務並鬆綁負債淨值倍數相關規定等。

此外，還有完備投資人買賣海外有價證券服務功能、持續提升證券商數位服務品質並強化資安韌性、持續辦理防範金融詐騙宣導活動、精進教育訓練品質。

陳俊宏分析，台股證交稅率千分之3在亞股中偏高，且今年將面對「公司債、金融債及債券ETF證交稅停徵」年底屆期，及「當沖稅率減半」明年底屆期等問題，為避免屆期前不確定性，影響投資人決策判斷，建請政府及早啟動證交稅條例修法程序，確保無縫接軌，以維持市場穩定運作。

