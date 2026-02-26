台積電股價飛越2,000大關 價格翻倍只花了19個月

台積電（2330）股價士氣如虹，昨（25）日飛越2,000元大關，一度攻上2,025元天價，終場收2,015元、大漲50元，市值52.25兆元同寫新猷。ADR同步發威，24日收歷史新高385.75美元，市值突破2兆美元、達2兆7億美元，全球排第六。

台積電昨天貢獻大盤漲點逾400點，是扮演指數勁揚712點的火車頭。不過，外資卻在台積電攻上新天價之際逢高調節，昨天賣超4,192張。

台積電25日ADR早盤漲約0.5%，市值持續站穩2兆美元大關，離2024年10月跨越1兆美元里程碑僅16個月。若用台股現貨計算，台積電市值達1.62兆美元，全球排第七，首度超車Meta，在全球半導體業僅次於輝達。早在今年1月2日，台積電ADR市值便超越博通和Meta，成全球市值第六大公司，當時市值為1.657兆美元。截至紐約股市24日收盤，全球市值前五大企業依序是輝達4.69兆美元、蘋果4兆美元、Google母公司Alphabet為3.76兆美元、微軟2.89兆美元、亞馬遜2.24兆美元，這些都是美國企業。

台股現貨方面，台積電在2024年7月4日開盤突破1,000元大關，晉升「千金股」，股價從500元到躋身千元俱樂部成員歷時約三年八個月，再從千元翻倍至2,000元的過程更是加速，僅花站上千元不到一半的時間（一年七個月）即達陣。

台積電股價近期強揚大漲，遭臺灣證券交易所列為注意股票，引發市場擔憂未來可能面臨「關禁閉」風險，進而影響台股表現。證交所昨日澄清，以現行警示制度規定來看，台積電被列為處置股票或分盤交易機會不大。

台積電先前法說會預估，2026年首季美元營收達約346億美元至358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，毛利率與營益率也可望持續季成長，挑戰新高，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。（國際中心、記者尹慧中、崔馨方、盧宏奇）

