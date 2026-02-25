股市大咖認錯回補？台積電盤後鉅額交易 驚現兩筆千張大單

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台積電股價狂飆破2000元。記者林澔一/攝影
台積電（2330）25日漲50元收2,015元，正式站上2,000元整數大關，續締歷史新猷，盤後鉅額交易驚現1,631張、1,234張兩筆大單，分別砸32.8億元、24.7億元追高敲進，特定股市大咖認錯回補意味濃厚。

隨AI衝擊企業軟體疑慮暫時降溫，科技股與軟體股回神，美股四大指數全數收高，加上台積電ADR強漲4.2%，台股25日由台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、廣達（2382）等電子權值股領漲，收盤以35,413點再創歷史新高紀錄。

根據證交所統計，台積電25日盤後鉅額配對交易共有七筆，合計3,735張，成交價格在2,004.93至2,015.0元間，總交易金額75.0億元，較前一日增加1.6倍。

值得注意的是，雖然25日成交價並未超過24日的2,073.3元史上天價，但有兩筆成交張數超過1,000張，分別為1,631張成交2,015元、成交金額32.8億元，及1,234張成交2,004.93元、成交金額24.7億元，股市大咖追高毫不手軟。

