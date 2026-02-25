東元、晶心科等11家公司 3月赴證交所開法說

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所25日公布，3月份預計有東元（1504）、晶心科（6533）等11家上市公司將借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止，國內上市公司累計已舉辦157場法說會。

根據目前排定名單，3月預計赴證交所自行辦理法說的上市公司，將由捷敏-KY於3月10日打頭陣，東元、華夏、晶心科、神隆、國化等五家隨後於3月12日至19日接棒演出。3月下旬起則有包括利華、卜蜂、新海、欣天然、中再保等五家自辦法說陸續登場。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

上市公司 證交所

