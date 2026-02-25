快訊

台股元月行情火爆 全體證券商單月大賺252億元締新猷

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所。圖／本報資料照片
臺灣證券交易所。圖／本報資料照片

台股元月量價齊揚，攻上30,000點大關，證券業獲利大進補。臺灣證券交易所25日統計，全體證券商單月稅後純益252.3億元，改寫單月歷史最高紀錄，月增93.9%、年增315.5%。

股市行情火爆，證券業同步大發利市，證交所公布，全體證券商元月稅後純益大幅衝高至252.3億元，狠甩2025年8月的150.3億元次高紀錄、2021年6月的133.8億元第三高水準，締造史上新里程碑。

證交所分析，台股集中市場元月總成交量約16.6兆元，月增56.2%，整體證券商經紀手續費收入跟著水漲船高，挹注稅前純益達156.9億元居功厥偉；自營業務受惠多頭氣盛，貢獻稅前純益122.4億元；承銷業務稅前純益達24.5億元，扣除其他減項後合計單月稅前純益277.7億元。

