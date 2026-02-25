押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高

台指期夜盤25日開盤後，在市場觀望AI永動機輝達（NVIDIA）財報中，以35,478點、下跌11點開出，但隨押寶買盤進場，美股電子盤漲勢擴大、輝達盤前股價也反彈中，隨即向上衝關，最高來到35,694點、上漲205點，截至晚間9點30分左右，指數約在35,670點、約上漲180點附近遊走。

25日美股電子盤焦點，在於日本長債收益率反彈，美國10年期公債殖利率也上漲約0.5%中，美元指數小幅走強，美股電子盤在總統川普發表國情咨文後，開始反彈，主要是看好輝達財報效應的買盤提前進場，道瓊、那斯達克在晚間8點過後，漲點均逾百點，黃金站回5,200美元大關，帶動台指期夜盤漲勢；目前全球市場正靜待26日凌晨約5點的輝達財報，為AI股後市定調，機構普遍看好第4季營收可達670億美元，超越財測637~663億美元的上緣，第1季營收指引落在725~735億美元。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在2,035元、上漲15元附近遊走，挑戰日盤寫下的2,040元歷史新高，電子期上漲0.83%、半導體期上漲約0.51%，中型100期貨指數上漲0.08% 。

台股25日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲712點，收35,413點，其中，外資現貨買超413.0億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加6,381口至35,753口；投信買超50.8億元，自營商賣超38.3億元，三大法人合計買超425.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，25日台股價漲量增，再創歷史新高，站穩35,000點整數關卡，不僅均線持續維持多頭排列，集中市場量能也爆出歷史天量，過完年後連續三天在20日均量上，量價齊揚下，將有利多頭延續，此外，觀察盤面結構，電子權值股領漲大盤再創新高，可留意輝達財報公布後的股價走勢。