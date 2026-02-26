就市論勢／記憶體、老AI股 可低接

盤勢分析

2月全球基金經理人情緒調查顯示，市場整體氛圍偏多，但保有一定程度防禦心態。現金水位回落至3.4%，代表資金持續投入風險性資產，但並未出現全面性過度樂觀的極端情況。對台股而言，基本面與產業動能雙重支撐，仍是指數強勢關鍵來源。

資金面同樣提供市場向上推力。2月25、26日就有22檔高股息ETF密集除息，預估將釋出超過百億元以上現金股息，資金回流股市將成為重要動能。加上外資買盤逐步回流，新台幣溫和升值趨勢，顯示國際資金態度轉正面。

過去一段時間由投信撐盤，如今內外資同步進場，市場結構更健康。外資現貨買超，期貨仍維持一定空單部位，形成風險對沖機制，只要空單水位未快速膨脹，整體仍屬良性循環。

市場過熱訊號逐漸浮現，融資餘額已攀升至逾3,700億元，若增速過快，可能放大短線波動風險；同時當沖比重偏高、本益比與巴菲特指標處於相對高檔，且年線乖離擴大。因此現階段操作策略不宜追高，應回歸選股邏輯與風險控管。若以台積電（2330）未來年複合成長率約20%至30%，搭配20至23倍本益比推估，台股指數區間上檔約在38,000點附近，多頭趨勢未變，但報酬空間已逐步轉向結構性與個股表現。

投資建議

放空機構對SanDisk發布報告，質疑記憶體產業存在供給幻象與估值過高問題，導致相關族群短線震盪。然本輪需求主要來自AI基礎建設，屬於結構性成長。此外，主要供應商並未出現過度擴產跡象。因此，若多頭結構未遭破壞，這類震盪反而可能成為中長期資金重新布局記憶體產業機會。

近期市場質疑「老AI」動能趨緩，但隨新架構與新產品周期展開，營收爆發力仍具想像空間，股價表現也迅速回應基本面。包括鴻海、散熱族群及電力與基建相關個股同步轉強，反映AI伺服器、ASIC與算力升級帶動的全面需求。AI族群只要產業趨勢持續向上，相關個股仍有約15%至20%的波段空間。