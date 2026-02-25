投資人免驚！證交所：台積電不會被「關禁閉」

台積電（2330）遭臺灣證券交易所列為注意股票，引發市場擔憂未來可能面臨「關禁閉」風險，進而影響台股表現。證交所25日澄清，以現行警示制度規定來看，台積電被列為處置股票或分盤交易機會不大。

台積電24日大漲65元收1,965元，締造掛牌後歷史新天價。證交所當日傍晚公告，台積電因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近六個營業日收盤價最高，列入注意股票名單，為該股史上第五次發生。

市場擔心權重超過40%的台積電持續飆高，可能因為密集達到證交所警示制度規定，遭列入處置股票，甚至分盤交易（市場俗稱關禁閉），不但交易資訊透明度降低、壓抑成交量能，亦可能對交易系統造成考驗。

證交所主管指出，因應高價股愈來愈多，先前已與主管機關討論因應方式，並於前年7月修正過相關警示規定，以身為權值指標股的台積電來看，評估目前並未見到異常波動現象，不至於被列為處置股票。

根據現有規定，有價證券符合第九款至第十三款標準經發布「公布注意交易資訊」者，主要為提醒投資人注意交易風險，僅公布注意交易資訊，不會將其發布為處置有價證券。

此外，「在最近六個營業日（含當日）內，當日之前五個營業日已依本要點第四條第一項第十一款公布注意交易資訊之有價證券，不適用前項標準」，意即不會累加計算，因此台積電在24日列為注意股票後，25日重新起算，並未在注意股票名單中。