視陽財報／去年 EPS 14.08元創歷史新高 擬配發股息8.4元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

視陽（6782）25日通過去年財報，2025年營收42.23億元，年增15%，稅後純益8.87億元，年增39.5%，每股純益14.08元，創下歷史新高。董事會同時通過每股預計配息8.4元，配發率60%。以今日收盤價計算181元估算，股息殖利率4.6%。

視陽去年受惠中國大陸新品上市後的repeat order，以及日本矽彩片的需求暢旺，全年繳出亮眼成績單，公司表示，受到亞洲市場對矽水膠彩片拉貨需求帶動，尤其下半年新產品恆定矽水膠彩片效果佳，終端銷售狀況不俗，已在日本推行一年的矽水膠閃光片也持續擴增新客戶，同時歐洲市場穩定成長，帶動營運表現，同時去年第4季擴產，產能利用率仍維持在九成以上。

視陽指出，去年第4季毛利率拉升至近47%，站上全年高點，主因產線良率與製程效率持續優化。不過，主要市場日本匯率維持低檔，以及馬來西亞生產基地匯率自下半年轉強，全年匯兌損失約9,000萬元。

展望第1季，法人認為，視陽受惠美國市場假期後需求回溫，加上新增產能逐步開出，整體稼動率可望維持在九成以上，營運呈現「淡季不淡」格局；若拉貨動能延續，單季營收有機會挑戰歷史新高。

市場 日本

