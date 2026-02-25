外資買超這檔面板股7萬張...股價竟收黑 但鴻海則高居外資買超第二名
台股25日衝上35,000點，在台積電（2330）領軍下大漲712.25點，以35,413.07點作收， 創收盤新高，三大法人中外資買超413.01億元，統計外資買賣超個股發現， 盤中一度亮燈漲停且爆出逾百萬張成交量的群創（3481）最受外資青睞， 單日買超70,221張， 高居外資買超第一名，但股價竟是由紅翻黑作收；不過， 鴻海（2317）則續獲買超， 高居外資買超第二名。
台股馬年開市以來持續大漲，由權王台積電、鴻海等老AI族群領軍上攻拉抬，盤面上，近期漲勢凌厲的記憶體、玻纖布、被動元件，雖然大多熄火休息，但資金轉進老AI、輝達（NVIDIA）概念股、散熱、伺服器、矽光子等族群輪動，大盤指數持續創高。
台股盤中一度衝達35,521.54點， 寫歷史新高，終場收在35,413.07點， 創收盤新高，上漲712.25點，漲幅2.05%，成交值暴衝至9,819.67億元歷史最大量；統計馬年開紅盤以來，3天已上漲1,807.36點。
三大法人買超425.53億元，外資及陸資（不含外資自營商）續買超413.02億元，投信買超50.81億元；自營商反手調節（合計）38.3億元，其中自營商（自行買賣）買超21.97億元、自營商（避險）賣超60.27億元。
統計外資買超前十名中， 群創高居外資單日買超冠軍，但股價卻未跟上，盤中雖一度衝達漲停27.3元，但在賣壓出籠下翻黑，以24.6元收盤，下跌1.01%；鴻海則是大漲，收246.5元， 上漲14.5元， 漲幅6.25%，外資買超68,721張，連六買。
