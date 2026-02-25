快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

亞電財報／2025年每股虧損0.43元 擬配息0.25元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

亞電（4939）25日公告2025全年營運摘要暨董事會通過重要決議事項，亞電2025全年合併營收為新台幣14.18億元，營業損失14,266仟元，稅後淨損42,340仟元，每股稅後虧損0.43元。

亞電同步於25日董事會通過2025年度股利政策案，即便承受終端市場需求放緩及產業競爭加劇影響，亞電仍維持為股東創造穩定投資價值政策，將以歷年未分配盈餘配發現金股利0.25元，以25日收盤價35.25元計，現金殖利率為0.71%。

亞電說明，主要係因第2季台幣升值造成匯兌損失，以及一次性提列申請破產客戶呆帳損失約新台幣5仟萬元；第3、4季起每股稅後盈餘分別為0.23元與0.10元，毛利率均維持在兩成左右，營運表現逐步回升，今年將持續調整產品與產線結構，並進行成本控管，以強化自身財務體質，為未來產業市場復甦奠定基礎。

近年來電子材料受惠AI、儲能、半導體與航太等高階高規格應用發展趨勢推動下，對高效能傳輸與屏蔽效果更佳的FCCL產品市場需求持續擴張，亞電現以氟系基板、自製PI覆蓋膜、導電膠及電磁遮罩膜（自製PI型EMI）的開發為研發重點，並進一步對下游客戶進行送樣與認證，未來將持續對高單價及高毛利產品加以開發及改善，創造產品獨特價值，以提升公司在市場之競爭優勢。

展望2026年，亞電將以AI與儲能應用市場作為營運發展核心，隨著高算力伺服器與資料中心需求持續攀升，公司將積極布局低損耗、高可靠度材料解決方案，切入新世代運算架構應用。在儲能領域方面，受惠全球淨零碳排政策推動，以及資料中心與電動車市場需求快速擴大，亞電亦將持續強化動力電池與儲能軟板相關材料研發能量，深化技術競爭優勢並提升市場滲透率。

亞電 市場

延伸閱讀

低階、低價 MCU/PMIC漲風起 資源排擠下的漲價行情

推社區減碳 高雄市補助千萬裝太陽能、節能設備

寧德時代市占率再度稱霸全球！前五大排名中國電池商就佔了4席

技術突破、特斯拉量產乾電極！電動車電池成本有望大減

相關新聞

股民安心啦！台積電觸及價差紅線卻不會列入處置股

台積電（2330）昨日因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近六個營業日最高，被證券交易所列入...

台股馬不停蹄！終場漲712點收35,413點 續創歷史新高

多頭馬不停蹄，台股25日再度刷新新高紀錄，終場以上漲712點、漲幅2.05%，收35,413.07點，成交量達9,819...

台積電衝天價難掩鋒芒！力積電量價雙榜名列前茅 外資3天回補逾12萬張

台股25日強勢叩關35,500點，台積電（2330）盤中衝上2,015元歷史新高，單日成交值高達818億元，穩坐市場第一...

外資買超這檔面板股7萬張...股價竟收黑 但鴻海則高居外資買超第二名

台股25日衝上35,000點，在台積電（2330）領軍下大漲712.25點，以35,413.07點作收， 創收盤新高，三...

指數頻創新高...台股衝3萬5還能追嗎？專家這麼說

台股本周開紅盤氣勢如虹，站上3萬5000新高點。指數頻創新高之際，不少投資人擔心「台股是不是太貴？現在還能進場嗎？」鉅亨...

外資繼續加碼！三大法人買超425億元 台股噴9,819億天量、攻克35400關

台股25日受惠權王台積電（2330）引領鴻海（2317）等老AI族群聯袂上攻拉抬，大盤持續刷新盤中35,521.54點、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。