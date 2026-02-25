亞電財報／2025年每股虧損0.43元 擬配息0.25元

亞電（4939）25日公告2025全年營運摘要暨董事會通過重要決議事項，亞電2025全年合併營收為新台幣14.18億元，營業損失14,266仟元，稅後淨損42,340仟元，每股稅後虧損0.43元。

亞電同步於25日董事會通過2025年度股利政策案，即便承受終端市場需求放緩及產業競爭加劇影響，亞電仍維持為股東創造穩定投資價值政策，將以歷年未分配盈餘配發現金股利0.25元，以25日收盤價35.25元計，現金殖利率為0.71%。

亞電說明，主要係因第2季台幣升值造成匯兌損失，以及一次性提列申請破產客戶呆帳損失約新台幣5仟萬元；第3、4季起每股稅後盈餘分別為0.23元與0.10元，毛利率均維持在兩成左右，營運表現逐步回升，今年將持續調整產品與產線結構，並進行成本控管，以強化自身財務體質，為未來產業市場復甦奠定基礎。

近年來電子材料受惠AI、儲能、半導體與航太等高階高規格應用發展趨勢推動下，對高效能傳輸與屏蔽效果更佳的FCCL產品市場需求持續擴張，亞電現以氟系基板、自製PI覆蓋膜、導電膠及電磁遮罩膜（自製PI型EMI）的開發為研發重點，並進一步對下游客戶進行送樣與認證，未來將持續對高單價及高毛利產品加以開發及改善，創造產品獨特價值，以提升公司在市場之競爭優勢。

展望2026年，亞電將以AI與儲能應用市場作為營運發展核心，隨著高算力伺服器與資料中心需求持續攀升，公司將積極布局低損耗、高可靠度材料解決方案，切入新世代運算架構應用。在儲能領域方面，受惠全球淨零碳排政策推動，以及資料中心與電動車市場需求快速擴大，亞電亦將持續強化動力電池與儲能軟板相關材料研發能量，深化技術競爭優勢並提升市場滲透率。