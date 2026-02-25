股民安心啦！台積電觸及價差紅線卻不會列入處置股

台積電（2330）昨日因六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近六個營業日最高，被證券交易所列入注意股，引發外界擔憂。不過，該條件對應的是注意交易資訊第四條第一項第11款，屬於「價格差異異常」的提醒性條款，制度上並不會直接延伸為處置股或分盤交易。

依證交所作業要點規定，第四條第一項第9款至第13款多屬價量或價差異常的內容，目的在資訊透明與風險提醒；真正會納入處置股累計門檻的，是第1款至第8款的累積漲跌幅、成交量放大或周轉率過高等異常情形，且須在一定期間內連續或多次達標，才可能進入5分鐘或20分鐘分盤交易或其他管制措施。因此，即使台積電觸及第11款，也不具備升級為處置股的制度條件。

市場先前一度憂心，若權重逾45%的台積電被採5分鐘或20分鐘分盤，成交量將集中撮合，恐使加權指數出現階梯式跳動，甚至對撮合系統造成壓力。券商公會理事長陳俊宏亦坦言，以台積電龐大量能來看，若強制分盤，將對交易系統形成考驗，恐怕「會當機」。

對此，證交所強調，強調台積電屬權值指標股，是否列為處置股須與同業及大盤整體表現比較，經評估目前沒有異常波動情形，「不會被列處置股」。不過，如果從今天起連續六日又出現價差過大的狀況，仍有可能會再次進入注意股。