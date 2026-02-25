台積電衝天價難掩鋒芒！力積電量價雙榜名列前茅 外資3天回補逾12萬張

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電在全球半導體供應鏈扮演舉足輕重的角色。(本報資料照片)
台股25日強勢叩關35,500點，台積電（2330）盤中衝上2,015元歷史新高，單日成交值高達818億元，穩坐市場第一大吸金王，成為大盤攻堅主心骨。不過，在權王領軍之際，盤面還有一個吸睛焦點投向力積電（6770），爆出48.5萬張大量、成交值363.39億元，躍居成交值第3、成交量第4，外資並連3個交易日累計回補超過12.5萬張，推升今日股價續漲4.21%收76.8元，量價齊揚的表現，成為雙榜中最具攻擊性的半導體指標。

從成交值前十強觀察，電子權值與半導體仍是資金主軸。鴻海（2317）以392億元居次，ABF載板龍頭欣興（3037）也擠進前段班。不過，記憶體族群卻出現明顯分歧，群聯（8299）重挫7%，華邦電（2344）與旺宏（2337）同步收黑，凸顯資金選股趨於精準，並非全面性押寶。

成交量榜單則呈現另一種結構。群創（3481）爆出1,045,445張大量奪冠，但股價震盪劇烈，盤初一度觸及漲停又翻黑，尾盤卻出現近1.3萬張買單急拉，使跌幅收斂至1.01%、收24.6元，外資更持續大手筆搶進超過7萬張、列買超榜首，連續5個交易日已累計買超逾32.3萬張；友達（2409）最後一盤也有逾9,000張買單進場，終場收16.1元、跌1.52%。ETF方面，凱基台灣TOP50（009816）與元大台灣價值高息（00940）同步名列前十，顯示指數型與高息資金持續布局。

相較於面板股的高周轉換手與ETF的被動資金屬性，力積電是少數同時爆量、收紅、且成交值名列前茅的個股，透露出趨勢型買盤進駐。法人指出，若後續量能維持高檔，意味市場對成熟製程回溫與AI周邊晶片需求抱持信心。

整體而言，雙榜交叉解讀下，市場人氣王是否已悄然換手？值得持續關注。

成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
