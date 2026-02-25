期貨商財報編制準則將調整 15家專營期貨商適用

為配合我國將於2028年會計年度適用國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」（IFRS 18）規定，並參考證券發行人財務報告編製準則相關規定，金管會研議修正「期貨商財務報告編製準則」部分條文，修正綜合損益表、資產負債表及附註揭露規定，證期局統計，共計15家專營期貨商適用。

證期局指出，本次修正重點包含綜合損益表之調整，明定綜合損益表之收益及費損應按營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報；期貨商應判斷其主要經營活動範圍，以將收益或費損分類至適當種類：期貨商應先評估其是否具特定主要經營活動（投資於特定類型之資產），例如具期貨自營商身分之期貨商，其自營部門投資金融商品之相關損益應分類為營業種類。

另調整列報項目，依IFRS 18規定，新增「營業損益」及「籌資前稅前損益」等小計項目、新增「利息收入」及刪除「財務成本」等單行項目。

其次，資產負債表及附註揭露方面，明定期貨商應於資產負債表單獨列報商譽；明定期貨商應於附註揭露管理階層自訂的績效衡量指標（MPM）相關資訊。

金管會表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登法規草案之總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於草案預告公告刊登公報之翌日起30日內，自金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見或洽詢金管會證券期貨局。