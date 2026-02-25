川湖去年大賺10個股本 今年營運雙位數成長

AI需求熱絡，伺服器滑軌大廠川湖2025年大賺10個股本，創歷史新高。展望2026年，川湖發言人王俊強今天表示，AI產業持續正向發展，川湖今年營運「欲小不易」，看好今年營收逐季成長，全年維持雙位數年增率。

川湖今天舉行線上法人說明會，王俊強表示，AI產業持續正向發展，各大CSP（雲端服務供應商）都在衝刺算力，川湖經過前2年營運高速成長，今年營運同樣「欲小不易」，目前看第1季淡季不淡，但工作天數少，預估今年營運可望呈現逐季成長。

王俊強指出，隨著輝達（NVIDIA）預計今年下半年推出Vera Rubin晶片平台，後續新產品導入，版圖繼續擴大，看好明年仍會是健康的一年。

川湖昨天剛公布2025年財報，營運數字皆創下歷史新高。川湖2025年營收新台幣175億元，年增72.7%；毛利率76.05%，比2024年拉升6.93個百分點；歸屬母公司淨利98.37億元，較2024年成長59.8%，每股稅後純益高達103.23元，超越去年的64.59元，一年大賺10個股本。

川湖昨天董事會也決議每股擬配發現金股息51元，股利配發率近5成。